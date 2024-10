Companhias aéreas suspendem voos no Oriente Médio em meio a tensões geopolíticas

A crescente tensão no Oriente Médio tem gerado preocupações significativas, levando diversas companhias aéreas internacionais a interromper voos para a região. A Emirates, por exemplo, anunciou a suspensão de seus voos para Beirute até o final de outubro, além de cancelar as rotas para Bagdá e Teerã até o dia 23 do mesmo mês. A Lufthansa também se juntou a essa onda de cancelamentos, suspendendo suas operações para Tel Aviv e Teerã até 31 de outubro, e para Beirute até 30 de novembro. Outras empresas aéreas, como a Qatar Airways e a Air France, seguiram o mesmo caminho, interrompendo voos para Israel, Líbano e Irã.

Essas decisões ocorrem em um contexto de crescente incerteza, à medida que Israel se prepara para responder ao ataque com mísseis realizado pelo Irã em 1º de outubro. A situação se agrava com as ofensivas contra o Hezbollah no Líbano, que têm se intensificado nos últimos dias. As medidas adotadas pelas companhias aéreas refletem a preocupação com a segurança dos passageiros e a instabilidade na região, que pode afetar não apenas os voos comerciais, mas também a dinâmica geopolítica do Oriente Médio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira