Comparar audiência de Lula é “loucura completa”, diz Pimenta

Ministro da Secom afirmou que os algoritmos das plataformas mudou e que, em vídeos curtos, audiência de lives é boa

Pimenta afirmou que, se os critérios utilizados fossem a audiência de vídeos curtos no Instagram do presidente, os resultados seriam muito bons Sérgio Lima/Poder360 24.mar.2023

Mateus Maia 2.jan.2024 (terça-feira) – 15h35



O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) afirmou nesta 3ª feira (2.jan.2024) que é “loucura completa” comparar as audiências de lives do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com outras transmissões de 1 ou 2 anos atrás.

“Sobre a live, primeiro, eu acho que você fazer uma comparação de audiência numa tecnologia que é completamente distinta do que ela era dois anos atrás é uma loucura completa. Eu mesmo, eu tinha 10 vezes mais alcance do que eu tinha, no Facebook, antigamente no Facebook eu tinha 100 vezes mais alcance do que eu tenho hoje”, afirmou em entrevista ao Uol.

Lula realizou 20 edições do “Conversa com o presidente” desde 13 de junho. Ao todo, só 117,5 mil pessoas assistiram às transmissões em tempo real. É um número baixo se comparado ao seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), que popularizou o formato.

As transmissões do programa são feitas nas páginas oficiais de Lula e do Planalto. O presidente tem 29,9 milhões de seguidores, somando seus perfis no Facebook, no X (ex-Twitter), no Instagram e no YouTube.

As 20 lives acumulavam 3,7 milhões de views nas redes sociais oficiais do chefe do Executivo e do governo até 2ª feira (11.dez). O canal oficial do petista no YouTube é o que tem mais alcance. Lá, Lula tem 1,3 milhão de seguidores.

A pior audiência de Lula foi registrada na 17ª live, em 7 de novembro. A transmissão durou 39 minutos e teve 3.709 views simultâneos. Na ocasião, Lula levou o ministro Jader Filho (Cidades) para falar sobre investimentos para o Minha Casa, Minha Vida.

Pimenta afirmou que, se os critérios utilizados fossem a audiência de vídeos curtos no Instagram do presidente, os resultados seriam muito bons.

“Se quiser fazer uma análise séria, você vai ver o que? Pega então os cortes no Instagram da live do Lula, você vai achar que não tem corte com menos de 500 mil, 700 mil, 1 milhão e 500. Então, se eu utilizar como critério de audiência o Instagram e não o YouTube, se eu usar como critério o pequeno vídeo, eu vou até dizer, nosso resultado foi extraordinário no ponto de vista da audiência.”

Apesar do esforço para ampliar a presença de Lula na internet, a audiência do petista é baixa se comparada ao alcance obtido por Bolsonaro. O ex-presidente falava ao vivo quase todas as quintas-feiras, por volta das 19h, e o seu principal canal de transmissão era a sua página no Facebook.

As 20 primeiras lives de Bolsonaro acumulam 21,5 milhões de views no Facebook. A mais vista é a 1ª (assista aqui), realizada em 7 de março de 2019. A transmissão tem 2,4 milhões de visualizações. Ao todo, as 20 edições das lives de Lula, somadas, registram 1,1 milhão na mesma rede social.