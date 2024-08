Comunicação ganha protagonismo nas empresas

Em 2023, o setor de comunicação corporativa movimentou R$ 35 bilhões no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), que projeta um crescimento de 1,5% para 2024. Os investimentos na área podem ser justificados pelos benefícios trazidos para a cultura organizacional, como destacam estudos e especialistas.

O levantamento da Aberje é realizado desde 2021. Segundo a organização, o objetivo é dar dimensão econômica ao segmento. Para isso, são considerados investimentos em diferentes atividades empresariais, como relações públicas e governamentais, produção de conteúdo institucional e salário das equipes de comunicação.

Ainda de acordo com a Aberje, os profissionais responsáveis pela área da comunicação integram o conselho administrativo da maior parte das empresas do país (57%). O protagonismo do setor exige espaço na agenda dos executivos, visto que 50% das áreas de comunicação se reportam diretamente aos presidentes das organizações.

O estudo “Tendências de Comunicação Interna 2023” também evidencia a importância do trabalho do setor para as organizações: os resultados mais mensurados são os de ações de relacionamento com a empresa (89%), comunicação digital e redes sociais (81%) e comunicação interna (79%).

Promover um diálogo claro e consistente corrobora com a criação de uma cultura empresarial que valoriza transparência, colaboração e participação. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), uma boa gestão da comunicação interna cria um clima organizacional melhor e permite que o trabalho flua em harmonia, contribuindo para aumentar a produtividade.

Gerenciamento das informações ainda é desafio

Os líderes e gestores de uma organização são os responsáveis por mensurar os resultados de ações internas e externas com a finalidade de identificar os pontos fortes e fracos e, assim, pensar em estratégias para corrigir erros e maximizar o desempenho.

É por meio desse trabalho que é possível entender quais são as necessidades mais urgentes, como investimentos em treinamentos, capacitação de profissionais, de acordo com as demandas do mercado nacional.

Entretanto, a Aberje informa que a maioria das empresas do país (51%) tem o gerenciamento de informações como um dos maiores desafios para a comunicação interna, e 40% desejam melhorar a coleta de dados em suas ações.

O Sebrae alerta que promover o fluxo de informações entre funcionários e diretores é missão da comunicação interna. Desenvolver ferramentas e canais oficiais dentro da organização é o primeiro passo para criar um clima organizacional melhor e alcançar os resultados esperados.

A intranet e a rede social corporativa podem armazenar as principais informações e lembretes. E-mails, reuniões e newsletters facilitam a divulgação de dados relevantes. Boas práticas de relacionamento e marketing podem ajuda a difundir os pilares do cooperativismo entre a equipe

Segundo estudo da Robert Half, para que não percam a motivação e se tornem menos produtivos, os funcionários precisam de senso de pertencimento, feedbacks e escuta ativa. Por isso, as companhias devem desenvolver habilidades de gestão e planos de comunicação bem estruturados.

Investir em comunicação fortalece a presença digital

O Sebrae destaca que para uma marca se manter fixada na mente dos consumidores e fazer com que entendam a relevância para sua vida é preciso manter uma boa comunicação. Investimento em inovação, marketing e ações para as redes sociais são estratégias recomendadas para permanecer no mercado em tempos digitais.

Gerenciar a imagem de uma companhia inclui o trabalho para a conquista de visibilidade no ambiente digital. Isso requer a criação de conteúdos relevantes, o desenvolvimento de um design responsivo, a priorização da experiência do usuário e o investimento em Search Engine Optimization (SEO) para que se tenha uma boa colocação nos resultados de busca.

A comunicação empresarial ajuda a construir uma presença on-line, engajando consumidores e impulsionando vendas. Estratégias de qualidade e uma equipe de assessoria também podem ser utilizadas para aumentar a autoridade da marca e fortalecer a sua reputação.