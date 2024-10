COMUNICADO ao público em geral – Fórum de Itamaraju

C O M U N I C A D O

AO PÚBLICO EM GERAL

Informa, ao público em geral, partes e advogados, que as unidades judiciais em atividade neste fórum, quais sejam os cartórios cível, criminal e eleitoral, estarão com as suas atividades suspensas, assim como os prazos processuais, na próxima segunda-feira dia 28 de outubro do corrente ano por ocasião do dia do servidor público no dia seguinte. (Decreto Judiciário nº 16, de 10/01/2024).

Agradecemos a compreensão,

Administração do Fórum da Comarca de Itamaraju

Anselmo dos Santos Lima