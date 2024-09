Comunicado do Copom trata alta da Selic como “início de novo ciclo”

O comunicado sobre a decisão de elevar a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, divulgado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), não trata a decisão como algo pontual, mas como um “ciclo ora iniciado”.

Embora não haja uma indicação clara do que ocorrerá nas próximas reuniões do órgão, em novembro e dezembro, o texto é duro. Diz o documento: “O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária”.

As projeções para a Selic em 2024, feitas no Relatório Focus do BC, indicam que os juros básicos devem chegar a 11,25% neste ano. Ou seja, a pesquisa, feita com integrantes do mercado financeiro semanalmente, indica um elevação adicional de 0,50 ponto percentual em 2024.

O comunicado também cita que a decisão do Copom de aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano, foi unânime. Ela, portanto, incluiu o presidente, Roberto Campos Neto, e os oito diretores do Banco Central que participam do colegiado. Assim, a medida contou com o aval dos quatro integrantes indicados pelo atual governo, entre eles, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para ser o próximo presidente do BC.