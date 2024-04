Comunicado – Fórum da Comarca de Itamaraju – acompanhe calendário

Administração do Fórum da Comarca de Itamaraju – Estado da Bahia

A V I S O

AO PÚBLICO EM GERAL

A administração do fórum desta comarca de Itamaraju informa ao público em geral, que tendo em vista a aproximação do prazo final para a solicitação do alistamento, transferência e revisão do título de eleitor, encerrar-se no próximo dia 08 de maio, o mm juiz desta 172ª zona eleitoral, Dr. Carlos Eduardo Limonge, baixou a portaria ze-172 nº 3, fixando os dias e horários de atendimento do cartório eleitoral, a saber:

Dias 25/04 e 26/04: de 08:00 às 18:00 horas

Dia 27/04: de 08:00 às 14:00 horas

Dia 28/04 (domingo): fechado

Dias 29/04 e 30/04: 08:00 às 18:00 horas

Dia 01/05 (feriado): 08:00 às 14:00 horas

Dias 02/05 e 03/05: 08:00 às 18:00 horas

Dias 04/05 e 05/05 (sábado e domingo): 08:00 às 14:00 horas

Dias 06/05 a 08/05: 08:00 às 18:00 horas.

Os eleitores serão atendidos mediante senha, sendo necessário portar seus documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência. Para o jovem do sexo masculino em idade de serviço militar, é obrigatória a apresentação do certificado de alistamento fornecida pela junta militar, em nossa cidade localizada na praça da independência, cidade baixa.

Cordialmente, Anselmo dos Santos Lima

Administrador do Fórum de Itamaraju

