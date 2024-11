Comunidade do bairro Jardim Santo Inácio é tema de encontro entre Renato Schindler Filho e Jerônimo Rodrigues

As cerca de 100 famílias que moram na comunidade Paz e Vida, no bairro Jardim Santo Inácio, foram tema da reunião entre o advogado Renato Schindler Filho e o governador Jerônimo Rodrigues. Os dois se encontraram durante evento do Acampamento Terra Livre, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), no CAB, em Salvador.

Renato Schindler Filho é representante legal do espólio do cônsul Renato Sigisfried Sigismund Schindler. As duas partes discutem a criação de um conjunto habitacional em um terreno dentro do loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas – loteamento original pertencente ao espólio -, hoje ocupado por pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“Aproveitamos para alinhar ações do governo e da iniciativa privada, com o intuito de levar dignidade às pessoas da comunidade”, destaca Renato Schindler Filho.

Além do diálogo com o Gabinete do Governador, o advogado também se reuniu com a deputada estadual Olívia Santana, oportunidade em que trataram de iniciativas que podem levar para a comunidade Paz e Vida.