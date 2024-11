Comunidade Payayá recebe Festival de Cinema Ambiental em 15 cidades na Chapada Diamantina

Em sua segunda edição, o Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina (Facine), que acontece nos dias 21 a 30 de novembro, tem destaque as mulheres de comunidades importantes, como a comunidade indígena Payayá em Utinga, grupo de artesãs e ativistas sociais.

Liderança indígena Edilene Payaya com árvore centenária do território | Foto: Reprodução / Camilo Lobo

O evento conta com uma vasta programação de 54 filmes em formato híbrido, com sessões presenciais seguidas de debates em 15 localidades da Chapada Diamantina: Andaraí, Barra da Estiva, Capão, Ibicoara, Igatu, Iraquara, Itaetê, Lençóis, Morro do Chapéu, Mucugê, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Seabra e Utinga.

O Facine vai começar suas atividades no dia 21 de novembro, em Lençóis, com a exibição do filme “Cinzas da Floresta”, que homenageia as brigadas voluntárias de combate a incêndios, essenciais para a preservação da Chapada Diamantina.

E será encerrado no dia 30 de novembro, no Território Indígena Payayá, em Utinga, com a exibição do filme “A Queda do Céu”, que mergulha na cultura Yanomami. A sessão contará com a participação de lideranças indígenas e promoverá um diálogo sobre a importância da cultura e dos direitos dos povos originários.

Imagens de casa dentro território Payayá de Utinga | Foto: Reprodução / Camilo Lobo

Além disso, o Facine realizará uma atividade especial de plantio e criação de mudas no Território Indígena Payayá, em parceria com o MAIP, demonstrando o compromisso do festival com a preservação ambiental e a valorização das comunidades locais.

Com seis mostras distintas, o festival explora a diversidade do cinema brasileiro, com destaque para temas como meio ambiente, direitos humanos e cultura indígena, além de celebrar a produção regional e infantil.

O evento também oferece oficinas gratuitas como a Oficina de Cinema Socioambiental, com o cineasta e ativista André D´Elia, nos dias 21 e 22 de novembro na Casa e Memorial Afrânio Peixoto, em Lençóis. A Oficina de Audiovisual com Celular, com a cineasta Lara Beck, de 27 a 29 de novembro no CETI Iraquara.

Também a Oficina de Animação e Sessão de Cinema para Crianças com o Mirá — Núcleo de Animação da Escola de Belas Artes da UFBA, nos dias 28 e 29 de novembro na Escola Comunitária Brilho do Cristal e no Colégio Municipal de Primeiro Grau de Caeté Açu, no distrito de Caeté Açu, município de Palmeiras.

O Festival tem patrocínio do Banco do Nordeste, através da Lei de Incentivo à Cultura — Lei Rouanet, com realização da Araçá Cultura e Meio Ambiente e Ministério da Cultura, Governo Federal. Também com patrocínio do Festival Movies that Matter e apoio do MAIP – Movimento Associativo Indígena Payayá e Estúdio Caetê.