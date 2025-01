Conceito A no turismo de Rio das Ostras (RJ) impulsiona redes de hotéis e restaurantes

Título atrai novos visitantes e deve impulsionar a economia local

Rio das Ostras, na Região dos Lagos, conquistou o conceito “A” como destino turístico no Estado do Rio de Janeiro. O reconhecimento do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, anunciado na última semana, reforça a posição do município como referência para turistas que buscam praias paradisíacas e serviços de alta qualidade.

Entre os critérios técnicos, Rio das Ostras se destaca pela infraestrutura, suas atrações naturais e a rede de serviços turísticos da cidade. Segundo informações no portal da Prefeitura “de um total de 5.570 cidades brasileiras, apenas 145 estão nesta categoria. Além disso, Rio das Ostras figura em destaque na região turística Costa do Sol, ao lado de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema e Macaé”.

Para os empresários do setor, o conceito A é um divisor de águas, com impacto direto na economia local, especialmente na gastronomia e na hotelaria.

Penhamara Araújo Lima, chef e proprietária do Galleria Gastrobar, acredita que a conquista eleva o município a outro patamar. “Alcançar o conceito A significa que Rio das Ostras está sendo reconhecida não apenas por suas praias, mas também pelo conjunto da experiência turística que oferece. Para o setor gastronômico, isso representa maior visibilidade e um aumento significativo na procura pelos nossos serviços, fortalecendo toda a cadeia turística”, afirmou.

O conceito A também beneficia diretamente pequenos e médios negócios. Segundo Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio, o título consolida o município como referência em turismo e abre novas perspectivas econômicas. “Para nós que articulamos eventos e ações do Sesc na cidade durante o ano é uma notícia ótima. Este reconhecimento é resultado de um trabalho conjunto entre empresários, por meio das entidades, e poder público. A visibilidade conquistada atrairá novos visitantes e, consequentemente, aumentará o movimento em restaurantes, hotéis e no comércio em geral, fortalecendo toda a nossa economia local”, destacou.

RIO DAS OSTRAS

Com 28 quilômetros de litoral, Rio das Ostras oferece praias para todos os perfis, desde as tranquilas, como a Praia da Tartaruga, até as mais badaladas, como a Praia de Costazul, que também é palco de eventos esportivos e culturais.

A conquista do conceito A coloca o município em um novo patamar no turismo fluminense, atraindo visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo e consolidando sua posição como um dos destinos mais completos e encantadores do Estado.