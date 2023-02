Concerto da Osba em homenagem a Gal Costa marca retomada do TCA após incêndio

Após o incêndio ocorrido no prédio principal do Complexo do Teatro Castro Alves (TCA), na última semana, o equipamento cultural começa a anunciar novas datas da sua programação. O primeiro evento será o “Baile Concerto da OSBA”, da Orquestra Sinfônica da Bahia, que acontecerá no dia 11 de fevereiro, às 19h, na Concha Acústica, em homenagem a Gal Costa.

A apresentação, sob regência do maestro Carlos Prazeres, com a participação dos cantores Claudia Cunha e Zé Ibarra, estava prevista, inicialmente, para a Sala Principal do TCA, e já estava com ingressos esgotados. Com a mudança de espaço, 3 mil novos ingressos estarão à venda a partir das 14h desta sexta-feira (3), por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na bilheteria do teatro e no Sympla.

As entradas adquiridas para a apresentação anterior poderão ser utilizadas. Quem preferir reembolso do valor pode solicitar à Sympla, até a data do concerto, preenchendo o formulário. Se a compra foi em dinheiro na bilheteria física, será necessário comparecer ao local.

O tema do “Baile Concerto” deste ano é “Balancê, O Carnaval de Gal”, que faz referência à marchinha “Balancê”, do compositor Braguinha (1907-2006), lançada por Carmen Miranda (1909-1955) em 1936, que foi uma das primeiras regravações de Gal Costa que serviu de trilha sonora para o Carnaval brasileiro pré-axé music.

