Concessionária cobra R$ 12 mil para enterrar recém-nascido em SP

São Paulo — A concessionária Grupo Maya, responsável pela gestão de cinco cemitérios de São Paulo, cobrou R$ 12 mil para realizar o sepultamento de um recém-nascido.

A denúncia foi apresentada pela vereadora Silvia Ferraro (PSol) durante audiência na Câmara Municipal nessa segunda-feira (11/11) que ouviu a SP Regula, agência da Prefeitura que faz a fiscalização dos contratos de concessão e privatização da capital, sobre má gestão dos cemitérios da capital.

Durante o evento, a vereadora apresentou o caso como um exemplo de como as concessionárias apresentam aos clientes diferentes da tabela fixada, que prevê valores sociais e gratuidade para as pessoas. “O que acontece é que essas empresas concessionárias, na hora do desespero das famílias passam os valores que eles querem”, disse Ferraro na audiência.

Na ocasião, o diretor-presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Neto, lamentou o ocorrido e disse que precisaria ter acesso ao caso para que o órgão possa apurar uma possível irregularidade e, se necessário aplicar multas – a vereadora disse que formalizaria a denúncia.

O erro foi confirmado pelo Grupo Maya que justificou o valor elevado porque a família da criança não seria proprietária de um espaço no cemitério e, por isso, recebeu a oferta da venda de uma jazigo.

A empresa, contudo, reconheceu em nota que “o atendimento deveria ter enviado a tabela de preços completa, com todas as possibilidades”, como a gratuidade, e disse que “lamenta o ocorrido” e “reforçará a capacitação de seus times de atendimento e abrirá uma apuração interna sobre o fato”.