Concurso do BNDES: convocação de 450 aprovados é prevista para 2025

O resultado final do concurso Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já foi divulgado e a previsão é de que 450 aprovados no cadastro de reserva sejam convocados até o final de 2025.

A informação foi divulgada por meio de anúncio feito nas redes sociais da empresa no último domingo (2/2). Dessa forma, o concurso oferece a convocação total de 600 aprovados, sendo 150 vagas imediatas e 450 em cadastro reserva.

