Concurso do ICMBio com 350 vagas e salário de R$ 8,8 mil encerra inscrições nesta segunda

Nesta segunda-feira, 27, se encerram as inscrições para o concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O concurso vai preencher 350 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 8,8 mil. As oportunidades são para os cargos de analista administrativo (120 vagas) e analista ambiental (230 vagas), distribuídas por várias regiões do país.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial do concurso e pagar uma taxa de inscrição que varia de R$ 93 para o cargo de analista administrativo e R$ 99 para analista ambiental..

Confira abaixo o cronograma atualizado:

Fim do prazo para Inscrições: 27/01/2025

Data limite de pagamento das inscrições: 14/2/2025

Divulgação dos locais de provas: 17/3/2025

Aplicação das provas: 30/3/2025

Consulta individual aos gabaritos preliminares das provas objetivas: 1º a 3/4/2025

Divulgação preliminar da prova discursiva: 1/4/2025

Divulgação dos Gabaritos: 4/4/2025

Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 30/4/2025

