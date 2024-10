Concurso do Melhor Pão Francês gera expectativa entre empresários no Extremo Sul

Setor de panificação da região pode se inscrever gratuitamente até o dia 17 de outubro

O Sebrae em Teixeira de Freitas apresentou no dia 31 de setembro as formalidades da etapa regional do Concurso do Melhor Pão Francês da Bahia, entre empresários e colaboradores do setor de panificação. Com o objetivo de elevar a qualidade do pão francês, essa disputa saborosa promete ainda melhorar a experiência gastronômica para os consumidores e resgatar os valores tradicionais entre panificadoras. Até o dia 17, interessados podem fazer suas inscrições pelo site www.melhorpaofrances.com.br.

Para isso, o Sebrae convidou a palestrante, que é consultora e coordenadora do Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL), Patrícia Marques, para explicar os critérios de avaliação e padronização no processo de fabricação.

A gestora de projetos do Sebrae, Taísa Cancela explicou que o concurso foi lançado em Teixeira de Freitas no dia 31 de setembro e em Porto Seguro no dia 1º de outubro, porém, panificadoras de toda regional podem participar. “Vejo empresas com um enorme potencial, principalmente com essa capacitação que aconteceu aqui, melhorando seus processos, oferecendo o melhor para seus clientes e podendo se destacar no estado como melhor pão”, afirmou a gestora.

Acompanhando o evento de lançamento, o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito parabenizou as empresas participantes pela disposição em encarar mais um desafio. “O concurso tem como base para a avaliação a norma ABNT NBR 16170, que preza pelos padrões de qualidade para o Pão Tipo Francês, tratando de critérios como textura, tamanho, casca, coloração, o miolo, abertura de pestana. Com isso, além das micro e pequenas empresas de panificação, quem ganha também é a região com produtos padronizados, com melhor forma de processamento e higiene, resultado de estudo e diagnóstico feito em torno de seus processos produtivos”, pontuou.