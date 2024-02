Concurso Nacional Unificado: 2 milhões se inscreveram até o último dia

No último dia de inscrições, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido também como Enem dos Concursos, atingiu a marca de 2 milhões de inscritos. Esta sexta-feira (9/2) é o último dia para o registro.

A expectativa é deque o total de inscritos fique entre 3 milhões e 3,5 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), já há um recorde no número de inscritos.

Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$ 60. O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser paga no banco, ou via Pix, com o respectivo QR Code.

Passar em um concurso público é o sonho de muitos brasileiros, mas encarar a maratona de provas e estudo exige muita dedicação

Confira algumas dicas que podem ajudar no processo de preparação

1. Cuide da saúde mental e autoestima: não tenha em si mesmo um adversário. Manter o pensamento positivo, acreditar no seu potencial e sonhos ajuda a permanecer focado. É preciso aprender a lidar com medos, limites e adversidades que podem surgir na rotina de estudos

2. Estude de forma antecipada: esperar a divulgação do edital do certame para começar a estudar é um dos maiores erros dos concurseiros. Buscar edições de provas passadas e responder questões ajuda a fixar o conteúdo

3. Entenda como a banca examinadora funciona: dedique um tempo para conhecer e solucionar provas anteriores. Muitas questões são repetidas, e o participante pode ter sorte de responder um enunciado já conhecido

4. Mantenha-se informado: acompanhar os assuntos pautados pela mídia – jornais, televisão e redes sociais – e estar antenado com fatos relevantes que afetam a sociedade significa estar um passo à frente da concorrência

5. Dê atenção ao direito: muitos concursos, principalmente para área militar, exigem conhecimento em diversas áreas do direito. As disciplinas com maior número de questões são direito constitucional, direito penal e direito administrativo

6. Exercite a escrita: no geral, as provas de redação têm peso eliminatório. Se os candidatos acertarem o mesmo número de questões de múltipla escolha, a prova de redação é critério de desempate. Por isso, praticar escrita, interpretação de texto, pontuação. e saber organizar ideias e informações de forma coesa e coerente é um grande diferencial

7. Leia bastante: um tempo dedicado à leitura é essencial para quem busca aprovação. A prova precisa ser interpretada para ser respondida

8. Desenvolva habilidades pessoais: determinação, persistência, organização e produtividade fazem parte de todo o processo

9. Adapte o estudo à vida: ainda há uma grande quantidade de candidatos que acreditam que o estudo para as provas deve ser a prioridade máxima da rotina, do contrário, não terão chance de aprovação. É necessário investir em gestão de tempo e organização, para que exista a adaptação adequada

10. Conheça os próprios pré-requisitos: as premissas que precisam ser avaliadas são remuneração, local de trabalho (cidade de lotação, perfil da entidade ou órgão), rotina de atividades, funções exercidas, possibilidades de crescimento e política de valorização e benefícios

A inscrição final depende do pagamento da taxa de inscrição. De acordo com o Ministério da Gestão, 700 mil pessoas ainda precisam pagar a GRU referente à inscrição.

As 6.640 vagas para o serviço público federal ofertadas nos oito editais do Concurso Nacional abrangem todas as 26 capitais de estado, Brasília e cidades do interior dos estados. No total, 220 municípios irão aplicar as provas de forma simultânea.

O certame será realizado no dia 5 de maio, sob organização da Fundação Cesgranrio.

Como se inscrever neste concurso? Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do Gov.br. Em seguida, é necessário fazer o login e seguir as orientações indicadas. No momento da inscrição, o candidato faz a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90; para o bloco de cargos de nível médio, o valor é de R$ 60. O prazo para pedido de isenção já foi encerrado.

Com o objetivo de “promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos da Administração Pública Federal”, o Concurso Unificado tem o grande diferencial de possibilitar que o interessado concorra a mais de uma vaga, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma taxa de inscrição única.

Durante a inscrição, o candidato precisa fazer a escolha com base nas carreiras, que ficam divididas em oito blocos temáticos — cada um reúne as carreiras semelhantes. O candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada.

Confira os editais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 publicados no Diário Oficial da União (DOU).

Veja o cronograma do CPNU:

Divulgação do edital: 10 de janeiro Início das inscrições: 19 de janeiro Prazo máximo para inscrições: 9 de fevereiro Divulgação dos dados finais de inscrições: 29 de fevereiro Divulgação dos cartões de confirmação: 29 de abril Aplicação das provas: 5 de maio Divulgação dos resultados finais das provas objetivas e dos resultados preliminares das provas discursivas e da redação: 3 de junho Divulgação final dos resultados: 30 de julho Início da convocação para posse e cursos de formação: 5 de agosto