Condenada ao pagamento de indenização, Frigomm’s afirma que colabora com as investigações

A rede de açougues Frigomm’s esclareceu a situação envolvendo a acusação de furto por uma funcionária. Segundo a nota enviada ao Bahia Notícias, o caso está sob investigação pela 2ª Delegacia de Feira de Santana, em conformidade com os trâmites legais estabelecidos pela legislação vigente.

De acordo com o açougue, o caso segue em apuração e demonstram confiança na atuação da justiça para a resolução do caso. A Friggom’s reafirmou que tem um compromisso com a ética, a transparência e o cumprimento da legislação.