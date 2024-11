Condenada por tráfico humano vence concurso de miss dentro da prisão

Kat Torres, ex-influenciadora e modelo condenada por tráfico humano e exploração sexual, venceu o concurso “Miss TB 2024” no Complexo Prisional Feminino Talavera Bruce, localizado em Bangu, Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 14 de novembro. O concurso contou com a participação de aproximadamente 390 detentas com bom comportamento, e a escolha de Kat foi feita com base em sua performance no evento realizado dentro da prisão.

Kat Torres, que cumpre pena por tráfico humano e crimes relacionados à exploração sexual, foi condenada a oito anos de prisão. Sua história ganhou destaque internacional após investigações do FBI, em 2022, que a associaram ao desaparecimento de duas mulheres nos Estados Unidos. As investigações apontaram que as vítimas estariam em sua residência no país.