Condenado por divulgar pornografia infantil é preso pelo mesmo crime

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Agentes da Policia Federal armas – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesSão Paulo — A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (27/5), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba paulista, um homem suspeito de compartilhar centenas de imagens e vídeos de pornografia infantil. De acordo com as investigações, ele teria enviado pelo menos 460 arquivos desde março deste ano, inclusive para pessoas de outros países.

Os agentes da PF foram até a casa do suspeito para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos. No local, encontraram as imagens e os vídeos de exploração sexual infantil e o homem foi preso em flagrante.

Foram apreendidos computadores, celular e dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à perícia técnica criminal, para a continuidade da investigação.

O suspeito já havia sido preso, em dezembro de 2013, pelo mesmo crime. Ele foi condenado em novembro de 2015 a 3 anos e 6 meses de reclusão.

Agora vai responder criminalmente por armazenar e compartilhar fotos de abuso sexual infantil. As penas podem chegar a dez anos de prisão.

