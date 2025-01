Condenado por latrocínio de idosa, homem é recapturado após fugir de presídio na Bahia

O homem acusado de matar uma idosa em Eunápolis, na Costa do Descobrimento, e que tinha fugido do presídio da cidade foi recapturado na tarde desta segunda-feira (27). Wellington da Silva Souza, de 25 anos, havia sido condenado a 20 anos de prisão pelo latrocínio da servidora Maria Neuza de Jesus Souza, de 68 anos, em 2021, em Santa Cruz Cabrália, na mesma região.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o acusado era procurado após fugir do presídio quando voltava de uma fábrica de blocos, ao lado da unidade, onde realizava serviços como forma de reduzir a pena. Segundo o delegado Marcos Reis, Wellington estava escondido na casa da mãe, no bairro Alto da Boa Vista.

Nas investigações, a polícia descobriu que Wellington da Silva invadiu a casa de veraneio da idosa, no distrito de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália, na mesma região, para assaltá-la. Ele a matou asfixiada com uma toalha e arrastou o corpo para o banheiro e jogou sabão em pó no piso para sugerir que a vítima tinha sofrido um acidente doméstico.

Depois, o homem usou o cartão da vítima para fazer compras em três lojas de Porto Seguro. Após ser preso, ele acabou confessando o crime. Ainda segundo informações, antes do crime, o acusado havia feito serviços em uma obra de reparo na residência da vítima.