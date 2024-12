Condenado por matar a filha, Alexandre Nardoni recebe autorização judicial para férias em Guarujá

Alexandre Nardoni, condenado pelo assassinato de sua filha Isabella em 2008, recebeu autorização da Justiça para passar férias no litoral de São Paulo. O réu poderá se hospedar na mansão da família localizada em Guarujá entre os dias 23 de dezembro e 3 de fevereiro de 2025. Na solicitação, a defesa usou como justificativa a necessidade de ele ter um “bom convívio” com os filhos. A Justiça de São Paulo explicou que há o benefício na lei de execução penal, já que é um processo de ressocialização de presos.

Nardoni deve cumprir com as condições combinadas, como permanecer na residência entre 20h e 6h, não frequentar bares ou casas de jogo e comprovar as datas de ida e retorno em até 48 horas após o término do período autorizado. A decisão foi acompanhada de um salvo-conduto, garantindo que as autoridades respeitem os direitos concedidos. Alexandre Nardoni foi condenado a mais de 30 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado pela morte da filha Isabella Nardoni, em 2008.