Condenados pelo assassinato de Isabella, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá vão passar o réveillon no Guarujá

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte de Isabella Nardoni, de cinco anos, passarão o réveillon em um condomínio de alto padrão no Guarujá, litoral paulista. Os dois cumprem pena em regime aberto e conseguiram autorização judicial para celebrar a virada do ano com seus familiares.

Alexandre Nardoni foi condenado pelo assassinato de sua filha em 2008, e sentenciado a 30 anos de prisão. A então esposa dele, Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella, também foi julgada culpada pelo crime e recebeu uma pena de 26 anos.

Defesa

A defesa de Nardoni pediu autorização para que ele pudesse passar as férias ao lado da família e dos dois filhos, na mansão do pai dele, na praia do Mar Casado, e argumentou que a convivência permitiria “restabelecer um convívio mais próximo com os filhos, que cresceram sem a presença do pai”. Os advogados disseram na petição que o pedido estava em conformidade com um dos objetivos previstos na Lei de Execução Penal, que prevê a ressocialização dos condenados.

A juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli acatou o pedido, permitindo a viagem entre 23 de dezembro de 2024 e 3 de fevereiro de 2025. No entanto, a autorização vem com restrições: Nardoni deve se recolher em casa das 20h às 6h e evitar locais que não sejam compatíveis com seu regime.

Anna Carolina Jatobá teve sua progressão para o regime aberto em junho de 2023, após cumprir 15 anos de pena. Nardoni também conseguiu a mesma progressão em maio de 2024, após 16 anos de encarceramento. Desde que foi liberado, Nardoni iniciou uma Micro Empresa Individual e anunciou que atuará como promotor de vendas de apartamentos. Já Anna começou a morar em um apartamento do pai de Alexandre em São Paulo após sair da prisão.

Relembre o caso

Isabella Nardoni foi jogada do sexto andar do prédio onde morava o pai, na zona norte de São Paulo, em 2008, quando tinha apenas cinco anos. A investigação apontou que Isabella foi agredida, esganada e asfixiada pela madrasta. Alexandre teria cortado a rede de proteção da janela e jogado a menina, que morreu após a queda.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos