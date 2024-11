Conder divulga edital de licitação para obras em hospital na Região Metropolitana de Salvador; veja detalhes

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) publicou, nesta quarta-feira (30), o edital do processo licitatório para selecionar a empresa responsável pela ampliação, obras e reforma do Hospital Geral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A licitação visa escolher uma instituição especializada na elaboração de projetos executivos e execução das obras de ampliação e reforma da unidade de saúde. Conforme a publicação, uma sessão para receber proposta de preços e credenciais da proposta técnica será realizada no dia 10 de janeiro, quando acontecerá a abertura da licitação.

Segundo o edital, acessado pela reportagem do Bahia Notícias, a empresa vencedora terá um prazo de 12 meses para executar as obras e serviços do projeto.

Além disso, a organização terá ainda mais 105 dias, caso o período de 1 ano não seja cumprido. O edital trata ainda que só “será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo de recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira”.