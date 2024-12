Condomínio da zona oeste é atingido por bala perdida na noite de Natal

São Paulo — Uma bala perdida atingiu a sacada de um condomínio no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na noite dessa terça-feira (24/12), véspera de Natal, na mesma hora em que motoqueiros realizavam uma carreata pelo bairro. Ninguém ficou ferido.

A moradora do apartamento atingido informou ao Metrópoles que estava em casa e, do nada, ouviu um estrondo. Só nessa quarta-feira (25/12) ela viu que sua varanda havia sido atingida por um tiro. Vizinhos relataram que, na mesma hora em que o disparo aconteceu, jovens haviam saído da periferia para realizar um “giro de Natal”. Eles se reuniram dando grau e fazendo manobras em suas motos ao redor do bairro durante a tarde toda. À noite, começaram a dar tiros para o alto.

Veja:

A moradora explicou que estava acompanhando a gangue que andava de moto pela região através uma live no Instagram. Segundo ela, eram cerca de 30 ou 40 motos, sendo que havia pilotos sem camiseta, sem capacete e veículos sem placa. Em determinado momento do vídeo, ela diz ter visto um dos motoqueiros roubando uma moto.

Ao anoitecer, a moradora começou a ouvir fogos e identificou o som de tiros. O barulho estava longe, mas se aproximando no momento em que ela estava estendendo roupas perto da sacada. “Do nada, um estrondo aqui na minha sacada, um barulhão. Meu marido estava dormindo e acordou com o barulho. Eu, na lavanderia, já agachada, falei para ele sair da varanda”, relatou.

Após ouvirem o estrondo, ela e o marido correram para o quarto e não saíram mais até o dia seguinte, manhã de Natal, quando viram a marca do tiro. Considerando o local em que a sacada foi atingida e onde o grupo estava, ela calcula que eles estavam “atirando para frente, aleatoriamente”.

“Está bem difícil aqui [na região]. Está bem pesado o clima”, desabafou a moradora. Ela não pretende passar o Réveillon em casa por causa do ocorrido. “A gente está com medo. Sair na rua, a gente quase não sai.”

A Secretaria da Segurança Pública informou que “até o momento, a Polícia Civil não localizou o registro do caso com os dados fornecidos”.