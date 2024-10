Condutora de motocicleta morre após colisão seguida de atropelamento no Sudoeste baiano

Uma mulher morreu após sofrer um atropelamento no início da manhã desta quarta-feira em Guanambi, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. A vítima, ainda não identificada, conduzia uma motocicleta quando teria perdido o controle do veículo após ser fechada na altura da Avenida José Humberto Nunes.

A vítima caiu no chão e foi atropelada por um caminhão que vinha logo atrás. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas a vítima foi a óbito no local.

O corpo da mulher deve ser levado para o Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente devem ser apuradas pela delegacia de Guanambi.