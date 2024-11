CONEMAD-SP: Convenção Estadual da AD Madureira reúne ministros na Adbrás

A Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Estado de São Paulo (CONEMAD-SP) começa nesta quinta-feira, dia 14, e se estende até o domingo, dia 17 de novembro, na sede da AD Brás, localizada na Avenida Celso Garcia, 560, no bairro do Brás, São Paulo. O evento reúne ministros e líderes da igreja de diversas regiões do estado em um momento de união, reflexão e fortalecimento espiritual.

Sob o tema “Unidos e Perseverantes”, inspirado na passagem bíblica de 1 Coríntios 15:58, que incentiva os fiéis a serem “firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor”, a convenção promete um ambiente de encorajamento e orientação para os ministros evangélicos, focando na importância da perseverança e da constância no trabalho ministerial.

A convenção é uma oportunidade para tratar de temas relevantes para o ministério, bem como para discutir os rumos e desafios enfrentados pela igreja. Seguindo a liderança do Bispo Samuel Ferreira, a igreja se prepara para um período produtivo, reforçando a unidade e a força do Ministério de Madureira. Durante o encontro, serão discutidos assuntos estratégicos para o crescimento e a prosperidade do trabalho missionário e social desenvolvido pela igreja.

Os organizadores destacam que a AD Brás tem uma trajetória de liderança e unificação dentro do Ministério de Madureira, refletindo seu compromisso com a expansão e fortalecimento da fé cristã. A convenção deste ano também reforça o lema “Ano de Pentecoste e Prosperidade”, ressaltando o compromisso da igreja com o crescimento espiritual e material de seus membros.

O evento é aberto a todos os convencionais registrados, que serão recebidos com grande alegria pela AD Brás. A expectativa é que o encontro renove o espírito dos participantes, incentivando-os a prosseguir em sua missão com firmeza e devoção.

A Convenção Estadual da CONEMAD-SP se reafirma, assim, como um marco de unidade e renovação espiritual, buscando direcionar os ministros e membros a um futuro próspero e abençoado para a igreja em São Paulo.

The post CONEMAD-SP: Convenção Estadual da AD Madureira reúne ministros na Adbrás appeared first on Fuxico Gospel.