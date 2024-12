Conexão natural: A ciência de bem-estar através do design biofílico

Com o intuito de estabelecer uma conexão entre o ser humano e a natureza no ambiente urbano, o design biofílico é uma das tendências da arquitetura nos últimos anos. A abordagem inovadora transforma o mercado de luxo imobiliário e redefine o significado de viver com sofisticação e conforto.

Entretanto, a integração dos elementos naturais vai muito além da questão estética. A partir da mistura de elementos, o visual também impacta outras áreas da vida e estimula o bem-estar mental, a produtividade, a criatividade e a redução do estresse, por exemplo.

Os espaços que seguem a abordagem biofílica têm como diferencial o status, já que a aposta na integração aumenta o valor das propriedades e as torna símbolo de um novo luxo, que oferece exclusividade, saúde e respeito ao meio ambiente.

A inclusão de jardins verticais, telhados verdes e materiais naturais representa um movimento em direção a um futuro mais sustentável. Grandes janelas que maximizam a entrada de luz natural e varandas que servem como pequenos oásis verdes são agora elementos desejados nas novas construções.

Segundo o engenheiro Lucas Zamboni, em um mundo cada vez mais urbanizado, a presença de um espaço biofílico pode gerar equilíbrio e conforto. “E o melhor é que essa integração com a natureza não é só visual, é sensorial. É sobre viver em harmonia com o ambiente”, destaca.

E nesse assunto o Intter 207 Garden é referência. Localizado na Quadra 207 de Águas Claras, o empreendimento de alto padrão combina sustentabilidade e modernidade com as fachadas de jardins integrados e espaços que fluem naturalmente entre o interior e o exterior.

O Intter 207 Garden foi totalmente projetado para quem valoriza a qualidade de vida, como explica Lucas Zamboni, engenheiro responsável pelo empreendimento: “Aqui, qualidade de vida não é só uma promessa – é realidade. Imagine morar em um apartamento grande, vazado, cheio de luz natural, graças às esquadrias generosas, e com uma sala integrada à cozinha e à varanda”, diz.

Além disso, ele destaca que o maior charme do empreendimento são as jardineiras em todos os perímetros das varandas. Tudo isso, segundo Zamboni, faz do Intter 207 Garden um lugar que carrega um conceito moderno, aconchegante e funcional.

O Intter 207 Garden é aquele tipo de empreendimento que redefine o significado de “diferencial”. Começamos pela planta inteligente, que é quase mágica! Com apenas um pilar no apartamento, nossos clientes têm total liberdade para moldar o layout ao seu estilo de vida. Quer uma sala maior? Um home office estratégico? É só ajustar! Lucas Zamboni, engenheiro do Intter 207 Garden

Conforto máximo

O empreendimento conta com 48 unidades; há dois apartamentos por andar e apenas duas coberturas. São quatro suítes plenas, com metragem entre 203 m² e 215 m², bem como incríveis coberturas lineares de 463 m².

Projetados para oferecer conforto máximo aos moradores, os apartamentos possuem sala de estar e jantar integrada com cozinha e varanda, com opção de cozinha fechada ou aberta e varanda gourmet com ponto de gás para a churrasqueira. Além disso, há um sistema de reaproveitamento de águas pluviais para irrigação dos jardins.

As unidades dispõem ainda de infraestrutura preparada para carregamento de carros elétricos e área de lazer completa, com quadra de areia, home cinema, piscina, espaço gourmet, delivery room e espaço pet.

Intter

A excelência da Intter é o resultado de uma longa trajetória da incorporadora e construtora em Brasília, que começou em 1989. Criada pelo mineiro Luiz Cunha, a empresa já é parte da história da construção no DF, com mais de 800 mil m² transformados em moradias nos últimos 35 anos.

Nesse período, a construtora já entregou 16 empreendimentos no Distrito Federal e 727 unidades, com mais de 2 mil clientes satisfeitos com o trabalho da empresa. Os pilares e valores da construtora são baseados em respeito, ética, integridade, transparência e eficiência.

