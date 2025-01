Confinada para o BBB25, Gracyanne Barbosa é procurada pela Justiça

Na última quinta-feira (9/1), Gracyanne Barbosa foi anunciada como uma das participantes do BBB25, como esta coluna já havia antecipado. Acontece que, apesar de confinada para o reality show, descobrimos, com exclusividade, detalhes de uma ação judicial envolvendo a musa fitness, que promete ferver do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.

O que aconteceu?

Para quem não lembra, o Ministério Público denunciou, em julho de 2024, o ex-casal Gracyanne e Belo, além de Nelson Trajano de Ataíde. O motivo é uma apropriação indébita, com pena de reclusão que pode chegar a quatros anos.

O caso teve início após os três réus terem, supostamente, se apropriado de itens durante um contrato de locação. Entre os itens estariam uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água no valor de R$ 2 mil. Os réus seriam obrigados, ainda, a reparar o prejuízo causado com todos os equipamentos em questão.

Novos detalhes exclusivos

A coluna Fábia Oliveira descobriu que desde o recebimento da denúncia, a ação tem esbarrado em problemas para citação de Belo e Gacyanne Barbosa. No dia 06 de dezembro de 2024 surgiu no processo um pedido para que as citações até então feitas fossem declaradas nulas.

Até esse momento, acreditava-se que Belo e Gracyanne já haviam sido citados para responder às acusações. Em relação ao terceiro réu, Nelson, deu-se a extinção de punibilidade em decorrência de falecimento.

Acontece, caro leitor, que a oficial de Justiça responsável pela tentativa de citação não cumpriu requisitos legais para sua validade. À época, a oficial afirmou ter ido ao endereço do ex-casal, oportunidade em que Belo estaria dormindo e Gracyanne, apesar de estar na residência, se recusou a receber a correspondência por ordem de sua advogada.

Diante da nulidade das únicas citações do processo, o caso retrocedeu algumas casas.

Procurados pela Justiça

No início deste ano foram iniciadas novas tentativas para, enfim, citar Belo e Gracyanne Barbosa para se defenderem no caso. Em relação à musa fitness, a ação pode esbarrar no conflito gerado por seu confinamento para participação no BBB25.

Esta colunista chama atenção para o fato de que, embora incomum, é possível que a Justiça defira eventual pedido de citação de Gracyanne Barbosa no estúdio da Rede Globo. Vixe!