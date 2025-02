Confira 10 dicas para turbinar a performance do seu celular durante os jogos

A performance do celular durante os jogos pode ser o diferencial entre uma experiência fluída e divertida ou uma série de travamentos e lentidão. Se você é um entusiasta dos jogos móveis, sabe como cada segundo conta, especialmente em títulos exigentes, como shooters ou games de estratégia em tempo real.

Por isso, melhorar a performance celular nos jogos não é apenas uma questão de aumentar o prazer ao jogar, mas também de garantir uma jogabilidade mais competitiva, sem interrupções ou quedas de FPS.

Existem várias maneiras de otimizar o desempenho do seu dispositivo, desde ajustes simples nas configurações até o uso de aplicativos e ferramentas específicas para liberar recursos do sistema.

Veja 10 dicas para aprimorar o desempenho do seu celular durante jogos

Listamos 10 dicas práticas para melhorar a performance celular nos jogos, permitindo que você jogue com mais fluidez e aproveite ao máximo cada título, seja em gráficos, jogabilidade ou conectividade.

Feche aplicativos em segundo plano

Muitos jogos exigem o uso intensivo dos recursos do celular, e aplicativos que rodam em segundo plano consomem processamento, memória RAM e bateria, prejudicando o desempenho do jogo.

Adolescente jogando videogame (Imagem: Pressmaster/Shutterstock)

Para garantir que o seu celular tenha a máxima potência disponível, feche todos os aplicativos desnecessários antes de começar a jogar. Isso liberará mais memória e recursos, garantindo que o jogo tenha acesso ao máximo de capacidade do dispositivo.

Desative animações e efeitos visuais

Embora os efeitos gráficos de animação deixem a interface do celular mais interessante, eles também podem consumir uma boa parte dos recursos do sistema. No Android, por exemplo, você pode desativar as animações nas opções de desenvolvedor.

Vá em “Configurações”, “Sobre o dispositivo”, clique em “Número da versão” várias vezes para ativar as opções de desenvolvedor e, em seguida, ajuste as escalas de animação para “0,5x” ou desative totalmente.

No iOS, as animações podem ser reduzidas nas configurações de “Acessibilidade”. Essas pequenas mudanças podem ajudar a melhorar a performance celular nos jogos, deixando o sistema mais ágil.

Ajuste as configurações gráficas do jogo

Os jogos geralmente oferecem configurações gráficas personalizáveis. Se o seu dispositivo não é top de linha, ajuste a qualidade gráfica para um nível mais baixo. Isso pode reduzir o consumo de energia e melhorar a taxa de quadros por segundo (FPS), resultando em uma jogabilidade mais suave.

Jogo de corrida em um celular (Imagem: Gorodenkoff/Shutterstock)

Muitos jogos também têm uma opção de “modo performance”, que prioriza a fluidez em detrimento dos gráficos.

Mantenha o celular atualizado

A atualização de sistema operacional e dos aplicativos é crucial para melhorar a performance celular nos jogos. As atualizações frequentemente corrigem bugs e introduzem melhorias de desempenho.

Certifique-se de que o seu celular está com a versão mais recente do Android ou iOS, bem como as versões mais atualizadas dos jogos que você joga. Essas atualizações muitas vezes incluem otimizações de código que ajudam a melhorar a estabilidade e a velocidade do dispositivo.

Use um modo de desempenho ou game mode

Muitos smartphones modernos oferecem modos de desempenho ou “Game Modes”, que otimizam o uso dos recursos do celular para jogos. Esses modos geralmente desativam notificações, limitam a atividade em segundo plano e alocam mais recursos de CPU e GPU para o jogo.

Jogo sendo reproduzido em um smartphone (Imagem: Dean Drobot/Shutterstock)

Verifique nas configurações do seu celular se essa função está disponível e ative-a para garantir que o dispositivo esteja preparado para oferecer o melhor desempenho durante as partidas.

Libere espaço de armazenamento

Celulares com pouca memória disponível tendem a ter uma performance comprometida, já que o sistema operacional precisa de espaço livre para processar as tarefas de forma eficiente. Se o seu dispositivo está cheio de fotos, vídeos, apps e arquivos temporários, o desempenho no jogo pode ser prejudicado.

Exclua arquivos desnecessários ou mova-os para a nuvem ou um cartão SD. Aplicativos de limpeza de arquivos, como o “CCleaner”, também podem ajudar a liberar espaço e otimizar o funcionamento do celular.

Monitore a temperatura do celular

A temperatura elevada é um dos principais inimigos da performance celular nos jogos. Quando o celular esquenta muito, o desempenho pode ser reduzido automaticamente para evitar danos ao aparelho.

Para evitar isso, jogue em ambientes frescos e, se possível, use um cooler para celular durante longas sessões de jogo. Além disso, evite jogar enquanto o celular está carregando, pois isso pode causar um aumento excessivo da temperatura.

Leia também:

Desative as notificações durante o jogo

Notificações constantes podem atrapalhar sua concentração e até afetar a performance do celular ao interromper processos em segundo plano.

Pessoa mexendo no celular (Imagem: chainarong06/Shutterstock)

A maioria dos smartphones permite que você ative um modo “Não Perturbe”, que silencia as notificações enquanto você joga. Isso ajuda a evitar interrupções e libera recursos do sistema, garantindo uma experiência de jogo mais imersiva.

Use um carregador adequado

Se você joga enquanto carrega o celular, é importante utilizar um carregador de qualidade e de preferência o original do dispositivo.

Carregadores de baixa qualidade ou incompatíveis podem gerar aquecimento excessivo, o que prejudica a performance do celular durante o jogo.

Além disso, certifique-se de não jogar em locais onde a tomada ou cabo de carregamento possam estar causando desconforto ou limitações de movimento.

Reinicie o celular antes de jogar

Reiniciar o celular antes de jogar pode parecer uma dica simples, mas é muito eficaz. O reinício limpa a memória RAM e fecha processos que estão consumindo recursos sem necessidade.

Isso garante que o dispositivo inicie com a maior quantidade de recursos disponíveis, o que é essencial para melhorar a performance celular nos jogos, principalmente em títulos mais exigentes.

O post Confira 10 dicas para turbinar a performance do seu celular durante os jogos apareceu primeiro em Olhar Digital.