Confira 10 eventos astronômicos espetaculares esperados para 2025

Gosta de observar o céu noturno? Preparamos uma lista com 10 dos eventos astronômicos mais fascinantes, impressionantes e raros de 2025 para você se planejar. É recomendável usar aplicativos de orientação (como Star Walk, Stellarium ou SkySafari) para localizar rapidamente qualquer objeto celeste.

Vale ressaltar que os horários precisos e a visibilidade dos fenômenos variam de acordo com sua localização.

Lista de eventos: Pico da chuva de meteoros Quadrântidas

Cometa C/2024 G3 (ATLAS) no seu ponto mais brilhante

Marte no melhor momento para ser observado no céu

Alinhamento de 7 planetas

“Luas de sangue”

Eclipses solares

Pico da chuva de meteoros Eta Aquáridas

Saturno atinge oposição e “perde” os anéis

Novembro traz a maior Lua Cheia do ano

Pico da chuva de meteoros Geminídeas

Pico da chuva de meteoros Quadrântidas

As Quadrântidas são a primeira chuva de meteoros do ano e, para o Hemisfério Norte, uma das mais intensas. Durante o pico, entre 2 e 3 de janeiro, podem ser vistos até 200 rastros de luz por hora acima da linha do equador (por aqui, o fenômeno é bem menos imponente).

No Hemisfério Sul, a observação é limitada pela posição mais baixa do radiante, que está na constelação de Boötes, o Boieiro. Apesar disso, o espetáculo ainda pode ser encantador. Os detritos do cometa 2003 EH1, que originam essa chuva, entram na atmosfera de forma oblíqua. Isso gera longos rastros luminosos que cruzam grandes áreas do céu antes de desaparecerem, proporcionando um belo show celeste.

Chuva de meteoros Quadrântidas ilumina o céu de Jangsu, na Coreia do Sul, nesta imagem composta que foi capturada no pico de atividade, em 4 de janeiro de 2024. Crédito: 염범석 Bum-Suk Yeom via APOD NASA

Cometa C/2024 G3 (ATLAS) no seu ponto mais brilhante

O cometa C/2024 G3 (ATLAS) pode ser visível a olho nu em 13 de janeiro, após o periélio (ponto mais próximo do Sol), com uma magnitude de 0,6. Embora seja melhor observado no Hemisfério Sul, em 20 de janeiro, ele ficará baixo no horizonte para quem estiver no Norte. No entanto, há ainda a possibilidade de o cometa não sobreviver ao periélio ou de ficar muito próximo do Sol, dificultando sua observação.

Visibilidade do cometa C/2024 G3 (ATLAS) nos Hemisférios Norte e Sul. Crédito: ©Vito Technology, Inc.

Marte no melhor momento para ser observado no céu

No dia 16 de janeiro, Marte atinge o ponto mais propício para observação, ficando maior e mais brilhante no céu. Com uma magnitude de -1,4 e diâmetro de 14,6 segundos de arco, o planeta estará em oposição, evento raro que, no seu caso, ocorre a cada 780 dias, permitindo que seja visível durante toda a noite. Essa oportunidade excepcional de admirar Marte em sua máxima proximidade com a Terra é imperdível.

Quando um planeta está em oposição, ele atinge o seu perigeu (aproximação máxima da Terra). Diagrama não desenhado em escala. Crédito: Olhar Digital

Alinhamento de 7 planetas

Na noite de 28 de fevereiro, olhe para cima e veja sete planetas brilhando no céu simultaneamente! Cinco deles (Saturno, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Marte) estarão visíveis a olho nu, enquanto Urano e Netuno precisarão de um par de binóculos para serem vistos.

Este fenômeno, conhecido como alinhamento planetário ou parada planetária, oferece uma excelente oportunidade para admirar e capturar imagens dos planetas.

Configuração do céu em 28 de fevereiro de 2025, com cinco planetas visíveis a olho nu no final da tarde. Com o cair da noite, Saturno e Mercúrio saem de cena, seguidos de Vênus. Júpiter desaparece de vista por volta das 22h, e Marte permanece observável até pouco antes das 2h da madrugada. Crédito: Stellarium Web

“Luas de sangue”

Em 14 de março, haverá um eclipse lunar total, ocasião em que a Terra bloqueia a luz do Sol, mas a atmosfera terrestre refrata parte dessa luz, filtrando o azul e permitindo que apenas a luz vermelha atinja a Lua, dando-lhe um tom avermelhado, conhecido como “Lua de Sangue“. O fenômeno será visível na América do Norte e do Sul, incluindo parte do Brasil, enquanto outras regiões poderão observar um eclipse parcial.

Em um eclipse total, a Lua fica totalmente coberta pela sombra da Terra (que passa entre ela e o Sol), e por causa da coloração vista no satélite, o fenômeno também é conhecido como Lua de Sangue. Crédito: Small Chip – Shutterstock

Em 7 de setembro, acontecerá a segunda Lua de Sangue de 2025, visível na Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte e Sul (especialmente no Sudeste e Nordeste do Brasil), e em várias partes dos oceanos e polos.

Eclipses solares

No dia 29 de março, ocorrerá um eclipse solar parcial, que poderá ser observado na Europa, norte da Ásia, norte e oeste da África, grande parte da América do Norte e no extremo norte da América do Sul (como o Amapá, no Brasil), além do oceano Atlântico e Ártico. Durante o pico do evento, a Lua cobrirá 93,76% do Sol, deixando ainda um estreito arco de luz solar visível.

Imagem detalhada do Sol durante o eclipse solar total de 8 de abril de 2024, a partir de Arkadelphia, em Arkansas, EUA. Crédito: Time and Date

Em 21 de setembro, acontecerá outro eclipse solar parcial, desta vez visível no sul da Austrália, no Pacífico, no Atlântico e na Antártida.

Pico da chuva de meteoros Eta Aquáridas

A chuva de meteoros Eta Aquáridas é mais visível no Hemisfério Sul, mas também pode ser observada até cerca de 40°N de latitude. Em 2025, seu pico ocorrerá entre 5 e 6 de maio. Durante esse período, é possível ver até 50 meteoros por hora.

O radiante da chuva surge nas horas que antecedem o amanhecer e atinge seu ponto máximo por volta das 8h, horário local. Famosa por produzir meteoros com trilhas longas e duradouras, a Eta Aquáridas promete um espetáculo impressionante para quem estiver disposto a enfrentar a madrugada.

Chuva de meteoros Eta Aquáridas registrada no Deserto de Pilbara, na Austrália, em 2013. Crédito: Colin Legg

Saturno atinge oposição e “perde” os anéis

No dia 21 de setembro, Saturno atingirá o pico de visibilidade do ano. Assim como acontece com Marte em janeiro, o planeta estará em oposição, posicionado diretamente oposto ao Sol no céu. Com uma magnitude de 0,6, o gigante gasoso será visível durante toda a noite.

Depois disso, os anéis de Saturno vão parecer cada vez mais estreitos, até atingirem sua menor espessura em 23 de novembro, quando, sob a perspectiva da Terra, darão a impressão de ter desaparecido.

Observações de Saturno entre 2004 e 2009 mostram o desaparecimento dos anéis. Crédito: Alan Friedman / Reprodução X

Novembro traz a maior Lua Cheia do ano

A lua cheia em 5 de novembro será a maior Superlua do ano! De acordo com a plataforma de observação espacial Starwalk Space, ela aparecerá 7,9% maior e 16% mais brilhante do que a média para essa fase.

Lua cheia “emoldurando” o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, captada de Niterói (RJ), em agosto de 2023. Crédito: Marcello Cavalcanti

Pico da chuva de meteoros Geminídeas

Um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano, a chuva de meteoros Geminídeas atinge seu pico dia 14 de dezembro, madrugada que representa a melhor oportunidade para ver incríveis “estrelas cadentes”, que, nesse caso em específico, são bem brilhantes e podem ser até coloridas. Na ocasião, dependendo da localidade do observador, podem ser vistos até 120 meteoros por hora.

