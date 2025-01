Se você pretende adquirir um novo veículo, saiba que os automóveis híbridos estão fazendo cada vez mais sucesso no Brasil. Neste ano, a expectativa do mercado é que as vendas desses veículos aumentem consideravelmente. Continue a leitura e confira 8 motivos para comprar um carro híbrido em 2025.

8 motivos para comprar um carro híbrido em 2025

O carro híbrido é um veículo que conta com as opções de ser movido por combustíveis fósseis ou por meio de eletricidade, ou seja, ele possui um motor de combustão interna e outro elétrico em seu sistema. Além disso, o automóvel tem outras qualidades que justificam a aquisição dele em 2025. Confira!

1 – Menor emissão de gases poluentes

Os veículos híbridos poluem menos do que os carros que são movidos 100% a combustão, contribuindo, assim, para a redução da poluição atmosférica e, consequentemente, minimizando o efeito estufa.

Vale destacar que o efeito estufa é o responsável por elevar a temperatura média na Terra e provocar furacões mais devastadores, migrações de espécies de animais, o derretimento do gelo, inundações e outros problemas.

2 – Melhor dirigibilidade

De acordo com testes realizados pela CR (Consumer Reports) em 2023, versões híbridas de diferentes carros possuem maior potência e uma aceleração mais suave em relação aos veículos movidos a combustão.

Carros híbridos. Imagem: Restuccia Giancarlo/Shutterstock

3 – O carro híbrido tende a ser mais barato a longo prazo

Segundo o portal Top Speed, carros híbridos possuem menos peças móveis que os veículos tradicionais. Dessa forma, eles provavelmente apresentarão menos problemas com o tempo de uso, o que acarreta um menor custo de manutenção.

Outro ponto importante é que não há a necessidade de trocar o óleo e fluidos na mesma frequência que os carros a combustão.

4 – Subsídios governamentais

Outro ponto importante é que, em alguns estados do Brasil, os veículos híbridos são isentos do pagamento de IPVA. Em São Paulo, por exemplo, os beneficiados são os proprietários do Toyota Corolla Hybrid e Corolla Cross Hybrid.

5 – Menor consumo de combustível

Carros híbridos reduzem o consumo de combustível, pois conseguem ter uma média maior de km/l. Veja os exemplos abaixo:

BYD Song Pro GS – 36,7 km/l no ciclo urbano (etiquetagem do Inmetro)

GWM Haval H6 GT plug-in – 27,4 km/l no ciclo urbano

Toyota Corolla Cross – 17,5 km/l no ciclo urbano

6 – Valorização de mercado

Um dos principais pontos que é observado no momento de adquirir um novo veículo é se ele tem um bom valor de revenda. Nesse caso, os modelos híbridos vêm alcançando valores maiores do que os carros convencionais e elétricos.

Isso deve-se ao aumento da procura por esse tipo de carro. Além disso, a tendência é que o crescimento do setor de veículos híbridos seja ainda maior nos próximos anos. Um estudo feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), por exemplo, indica que haverá um aumento de 90% da utilização de biocombustíveis e novas tecnologias em automóveis até 2040.

7 – Carros mais modernos

Cada vez mais têm chegado veículos altamente tecnológicos ao mercado brasileiro. Modelos híbridos dos carros Toyota Yaris, Chevrolet Tracker, Volkswagen Tera e Honda W-RV são exemplos disso, pois contam com recursos cada vez mais avançados.

8 – O condutor não corre o risco de ficar sem bateria no meio da estrada

Além de poluir menos, ter melhor dirigibilidade e outras vantagens, a escolha por um veículo híbrido também pode ser pautada pelo fato de que em uma viagem longa o condutor não precisa se preocupar em ficar sem bateria no meio da estrada ou até mesmo procurar um carregador.

