Confira a lista com os participantes do BBB 23

A Globo divulgou os 22 participantes que vão disputar o BBB 23. O primeiro anúncio foi feito por volta das 10h20. Ao longo do dia, camarotes e pipocas foram apresentados ao público, confira:

Participantes confirmados no BBB 23:

Gabriel, 24, é modelo, natural de Ribeirão Preto (SP), mas vive em Florianópolis (SC);

Paula, 28, é biomédica e vive em Jacundá (PA);

Aline Wirley, 41, é ex-cantora do Rouge;

Cezar, 34, enfermeiro, Salvador (BA);

Bruna Griphao, 23, atriz, Rio de Janeiro (RJ);

Gustavo, 27, fazendeiro e empresário de Primavera do Leste (MT);

Fred Desimpedidos, 33, jornalista e influencer, São Paulo (SP);

Larissa, 24, professora de educação física, Criciúma (SC);

Ricardo, 30, biomédico, natural de Aracaju (SE), mas vive em Ribeirão Preto (SP);

Domitila Barros, 38, modelo e ativista social, Recife (PE);

Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr, 32, lutador de MMA, João Pessoa (PB);

Sarah Aline, 25, psicologa e analista de diversidade, Osasco (SP);

Fred Nicácio, 35, médico e fisioterapeuta, de Campos dos Goytacazes (RJ), mas vive em Bauru (SP);

Key Alves, 23, jogadora de vôlei, Bauru (SP) Marília, 30, influenciadora e maquiadora, de Natal (RN), mas mora em Osasco (SP);

Cristian, 32, empresário, Caxias do Sul (RS);

Marvvila, 23, cantora, Rio de Janeiro (RJ);

Bruno, 32, atendente de farmácia, São José da Laje (AL);

Tina, 29, analista de marketing e modelo, da Angola, vivendo em São Paulo (SP);

Gabriel Santana, 23, ator, São Paulo (SP);

Amanda, 31, Campo Largo (PR);

MC Guimê, 30, Osasco (SP);

Gabriel (Casa de Vidro – Pipoca)

Gabriel Tavares foi um dos escolhidos pelo público para entrar na casa do BBB 23 após vencer Manoel na casa de vidro: Diz já ter se relacionado com Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes;

Deixou os escritórios de São Paulo para virar modelo;

Nascido em Ribeirão Preto (SP), mas mora em Florianópolis;

Tem 24 anos e trabalha como estagiário em uma construtora da família; É primo do ator Gabriel Godoy.

Paula (Casa de Vidro – Pipoca)

Paula, 28, foi uma das escolhidas pelo público para entrar na casa do BBB 23 vindo da casa de vidro:

Natural de Jacundá (PA), é biomédica e trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade;

Queria ser dentista, mas desistiu do curso pelas condições financeiras;

Namorou por 6 anos e está solteira desde maio de 2022;

Tem 5 tatuagens: uma para homenagear a avó materna; uma para simbolizar sua trajetória; uma para expressar sua fé, outras duas que dizem: ‘You can’ e ‘Ser’; Diz que não quer se relacionar com ninguém.

Aline Wirley (Camarote)

Aline Wirley, 41, está confirmada no BBB 23.

A ex-Rouge vai participar do confinamento na casa mais vigiada do Brasil:

Cantou no Rouge: O grupo foi criado em 2002, no programa “Popstars”;

O primeiro álbum da banda (2002), vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o país, graças a hits como “Não Dá Pra Resistir” e “Ragatanga”;

Rouge chegou ao fim em 2006. Em 2017, as cinco integrantes se reuniram novamente para uma série de shows pelo Brasil. Em 2019, elas anunciaram a última pausa;

Diferenças entre as integrantes ganharam os holofotes em 2022, após entrevistas polêmicas e publicações nas redes sociais;

Bissexual: “Nunca falei isso para ninguém, você está sendo a primeira pessoa”, revelou a artista no podcast “Quinta Pod”, apresentado por Kelly Key;

Aline e Igor Rickli estão juntos há 12 anos em um relacionamento aberto. Eles têm dois filhos.

Cezar (pipoca)

Cezar Black, 34, está confirmado no BBB 23:

Natural de Salvador (BA), é enfermeiro;

Mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais;

Seu nome era Raimundo Cezar, mas ele não gostava. Conseguiu mudar na justiça e adotou o Black na certidão de nascimento;

Está solteiro e promete um clima de “paquera”.

Bruna Griphao

Bruna Griphao, 23, está confirmada entre os participantes do BBB 23: A primeira novela da atriz na Globo foi “Avenida Brasil”. Ela interpretou Paloma, filha de Cadinho (Alexandre Borges) e Alexia (Carolina Ferraz). Antes, ela também participou de “Bela, a Feia” (2009) na Record;

A atriz também faz sucesso nas redes sociais. São mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram;

A última novela de Bruna foi “Nos Tempos do Imperador” (2021). Ela também se destacou em Malhação (2013);

Bruna Griphao viveu um romance com Gabriel Medina em dezembro de 2018, segundo o jornal Extra. Os dois voltaram passar o final de semana juntos em 2019, divulgou a jornalista Fabia Oliveira;

A atriz foi flagrada aos beijos com o ator João Guilherme em fevereiro de 2022 durante uma festa de Carnaval. As informações foram divulgadas pela revista GQ; A artista namorou João Zoli, ex-participante de “A Fazenda”, em 2021. Os dois chegaram a trocar declarações nas redes sociais, relatou o jornal Extra;

Bruna foi uma influencers convidadas para um quadro preparado para o Especial Roberto Carlos, exibido pela Globo em dezembro. A atração foi criticada pela presença dos influenciadores.

Gustavo (Pipoca)

Gustavo é o novo confirmado no grupo pipoca do BBB 23. Saiba tudo sobre o participante: Viralizou com vídeos sobre a vida de agroboy e recebe entre 500 e mil cantadas por dia no Instagram;

Trabalhou como pedreiro por cinco anos para abrir a própria empresa de construção civil. Hoje, trabalha na fazenda da família;

Tem 27 anos, é solteiro e mora em Primavera do Leste, Mato Grosso; Tem crush em Jade Picon e Rafa Kalimann; É fã de Harry Potter e cita “Como Treinar o Seu Dragão” como um de seus filmes preferidos;

Sonha em conhecer as Ilhas Maldivas;

Tem um cachorro, Iron, um bezerro, Bruce, e três cavalos: Tedy, Paloma e Morena;

Não descarta um relacionamento no BBB: “Estou na flor da idade. Quero aproveitar essa juventude”.

Fred Desimpedidos (Camarote)

Fred, do canal Desimpedidos, 33, está confirmado no BBB 23: Bruno Carneiro Nunes, nome de batismo de Fred, nasceu em 1989, em São Paulo;

Fez faculdade de jornalismo. Antes, porém, ele tentou a carreira de jogador de futebol, mas não emplacou;

Criou o canal Futebol Nas 4 Linhas, no YouTube, ao lado de um grupo de amigos;

Entrou para o canal “Desimpedidos” após vencer um concurso. Em 2015, eles procuravam alguém para substituir Felipe Andreoli; Programa de TV: comandou o Desimpedidos na Fox, exibido na TV paga. Ele também apresentou o Desafio de Talentos, na ESPN Brasil; Virou personagem no jogo de videogame FIFA 21;

Namorou Bianca Andrade, a Boca Rosa, em 2020. Os dois são pais de Cris;

Relação chegou ao fim. No anúncio, feito em abril de 2022, a empresária descartou os boatos de traição.

Larissa (Pipoca)

Larissa, de 24 anos, está confirmada no grupo Pipoca do BBB 23: Professora de educação física; É de Criciúma (SC);

Diz chamar atenção por ser exibida;

Já trocou mensagens com Lucas Lucco;

Foi vendedora de Bíblia.

Ricardo (pipoca)

Ricardo, 30 anos, biomédico, é uma das pipocas confirmadas no BBB 23. Ele trabalha atendendo moradores de periferia com exames de emergência;

Como atleta de handebol e futebol, conquistou uma bolsa de estudos no melhor colégio de sua cidade;

Ainda sonha cursar medicina e atender à terceira idade como geriatra: “Quero atender e cuidar de idosos como o meu pai”;

Ele afirma que a viagem de seus sonhos é ir ao Beto Carreiro, segundo o relato divulgado pelo Gshow;

Acredita ser chato com limpeza, mas analisa como algo que pode atrapalhar seu jogo no BBB.

Domitila Barros (camarote)

Domitila, 38, modelo e ativista social, é uma das integrantes do camarote: Natural da Linha do Tiro, bairro da periferia do Recife, e se tornou Miss Alemanha aos 37 anos;

Aos 15 anos, foi reconhecida pela Unesco com o prêmio Sonhadores do Milênio. Formou-se em Serviço Social e, em 2006, conseguiu uma bolsa para fazer mestrado na Alemanha;

Domitila Barros é a primeira mulher imigrante e negra a vencer o concurso alemão. Ela também é contadora de histórias na ONG criada pela mãe, o Centro de Atendimento a Meninas e Meninos (Camm), desde os 13 anos. A ONG atende 60 crianças da periferia;

Domitila se considera focada, resiliente e diz que tem dificuldade de perder.

Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr. (camarote)

‘Cara de Sapato’, 32, lutador de MMA e integrante do camarote do BBB 23: Ele é lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League);

Passou por oito anos pelo UFC (Ultimate Fighting Championship);

Pela modalidade na qual é faixa preta, foi campeão brasileiro dez vezes, campeão sul-americano, panamericano e bicampeão mundial; ‘Cara de Sapato’ cogitou abandonar o MMA após deixar o UFC, mas contou com o apoio de dois amigos para mudar de ideia, segundo entrevista divulgada pela Ag. Fight.

Sarah Aline (pipoca)

Sarah Aline, 25, a psicologa e analista de diversidade está no BBB 23, na pipoca: Teve muitos empregos para conseguir custear a faculdade de Psicologia;

Cresceu em um lar cristão de pais missionários que visitavam unidades de detenção de menores infratores cantando rap e dando uma nova visão de mundo para os jovens;

Diz ser uma pessoa intensa, que fala bastante e que não despensa uma boa fofoca; A participante revelou já ter ficado com muitos integrantes de bandas, mas nenhum muito famoso. Ela também fez uma tatuagem após beber demais.

Fred Nicácio (camarote)

Fred Nicácio, 35 anos , médico, fisioterapeuta e está no camarote do BBB 23: O apresentador é um dos “cinco fabulosos” do Queer Eye Brasil (Netflix). O participante do BBB 23 ministra palestras sobre diversidade, saúde e racismo. Ele ocupou o Instagram de Bruno Gagliasso em julho de 2020 e fez uma live com temas antirracistas; Fred cuida da parte de “bem-estar” dos episódios do “Queer Eye Brasil” ao lado dos quatro demais integrantes; Filho de pai militar e mãe dona de casa, cresceu em um lar religioso; Morou em um centro educacional porque os pais desempenhavam a função de “pais sociais” para crianças;

Fred se define como “uma explosão de energia positiva” e se orgulha da liberdade que conquistou. Diz ter alma de artista em um corpo de médico.

Key Alves (camarote)

Key Alves tem 23 anos, é jogadora de vôlei e está no camarote do BBB 23: É a atleta do vôlei mais seguida nas redes sociais em todo o mundo.

Key Alves conta com mais de 7 milhões de seguidores somente no Instagram; A jogadora já chegou a ganhar R$ 100 mil por mês no OnlyFans, segundo papo com Universa em julho de 2022;

A jogadora já chegou a ganhar R$ 100 mil por mês no OnlyFans, segundo papo com Universa em julho de 2022;

A participante do BBB 23 é irmã gêmea de Keit Alves, também jogadora de vôlei. Elas, que nasceram em Bauru (SP), posaram juntas para um ensaio sensual no OnlyFans; Key Alves assumiu namoro com Felipe Franco, ex-marido de Juju Salimeni, em agosto de 2021. Eles trocaram declarações de amor nas redes sociais na época.

Marília (pipoca)

Marília tem 32 anos, é maquiadora e influenciadora de Natal (RN). Agora está na pipoca do BBB 23: Marília se considera destemida, bem-humorada e engraçada;

É seguida por Juliette, campeã do BBB 21, antes mesmo da paraibana entrar no reality;

É amiga de Bruna Gomes, campeã do Big Brother Desafio Final, versão de Portugal do reality, que namorou Felipe Neto.

Cristian (pipoca)

Cristian, de 32 anos é empresário de Caxias do Sul (RS) e faz parte da pipoca do BBB 23: Na infância, foi modelo e chegou a morar em São Paulo com os pais para investir na carreira;

Já adulto, graduou-se em Educação Física, fez pós-graduação em Nutrição Esportiva; Loiro, de olhos claros, com 1,86 de altura e um corpo moldado no crossfit, Cristian não renega o estereótipo de héterotop;

Já trabalhou com Ronaldinho Gaúcho e participou do Mister Universo.

Marvvila (camarote)

Marvvila tem 23 anos, é cantora do Rio de Janeiro. Ela faz parte do camarote do BBB 23: A nova sister é pagodeira e se apresentou no Palco Favela do Rock in Rio 2022;

Participou do The Voice Brasil em 2016, aos 17 anos. Inicialmente, foi do time Claudia Leitte, mas acabou migrando para o time de Lulu Santos. Marvvila chegou à final do programa. Em seu DVD, gravou parcerias com nomes como Belo, Sorriso Maroto, Dilsinho, Xande de Pilares, Di Propósito PK e MC Don Juan; Também cantou com Ludmilla no Numanice.

Bruno (pipoca)

Bruno tem 32 anos, é atendente de farmácia e vem de São José da Laje (AL) para o BBB 23: O brother se inspirou em Lady Gaga para construir sua personalidade;

É funcionário público e fã de roupas coloridas, festas e Carnaval;

Passa dias coberto de glitter e já acorda ouvindo música alta e dançando dentro de casa;

Ama as músicas de Anitta e é mega fã de Lady Gaga.

Tina (pipoca)

Tina, 29, analista de marketing e modelo, da Angola, vivendo em São Paulo e agora no BBB 23: Ama mudar de visual e levou seis laces na mala;

Quando está sem dinheiro usa muito turbante; Nasceu em Huambo, na Angola, e está no Brasil há oito anos; Fã do The Rock, malha assistindo aos vídeos do ator;

Come mandioca e repolho cru, como se fosse biscoito;

Colocou trança de 65 centímetros;

Não conheceu o pai, que morreu em uma guerra.

Gabriel Santana (camarote)

Gabriel Santana, é ator e saiu de Pantanal para o BBB 23: É extremamente preguiçoso; Gosta de jogar RPG de mesa; Se tornou conhecido ao interpretar o Mosca no remake de “Chiquititas”;

Na adolescência, namorou com a influenciadora digital Nicole Tulcheski;

Bissexual, está solteiro.

Amanda (pipoca)

Amanda é médica, tem 31 anos e saiu de Campo Largo (PR) pra casa do BBB 23: Ela é médica intensivista, natural do norte do Paraná;

Amanda disse ter colocado fogo na própria roupa em hospital;

A sister contou que já usou todos os aplicativos de paquera existentes.

Mc Guimê (camarote)

MC Guimê tem 30 anos, cantor, compositor e casado com Lexa; Ele é conhecido pelo funk ostentação, gênero que aborda consumismo e objetos de valor;

Os primeiros sucessos da carreira foram lançados em 2011: as músicas “Tá Patrão” e “Plaquê de 100”;

Ele tem um relacionamento com a cantora Lexa e fez uma tatuagem com o rosto da artista na perna. Os dois romperam em outubro e voltaram em dezembro do ano passado.