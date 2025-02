Confira a lista dos 5 carros elétricos mais utilizados pelos moradores de São Paulo

Os carros elétricos estão ficando cada vez mais comuns, e o crescente aumento das vendas passou a ser um fator importante de investimento na infraestrutura das cidades brasileiras. De acordo com informações da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), houve um aumento de 91% das vendas desses veículos em 2023, quando comparado com o ano anterior.

A cidade de São Paulo é considerada uma das melhores cidades do país para quem quer ter um carro elétrico. A capital paulista tem o maior número de veículos elétricos do Brasil, com 23.772 unidades, além de oferecer incentivos fiscais e o crescimento da infraestrutura de carregamento. Na cidade, para carregar o automóvel é preciso primeiramente solicitar um cartão de mobilidade elétrica.

Se você quer conhecer quais os carros elétricos mais utilizados pelos moradores de São Paulo, veja abaixo a lista que separamos com os 5 mais vendidos da cidade. Os dados são da ABVE, que ranqueou quais os veículos elétricos mais populares da capital, e as informações e os valores são do final de 2024. Confira!

Quais os 5 carros elétricos mais utilizados pelos moradores de São Paulo?

5º – BYD Dolphin Plus

(Imagem: Divulgação)

O Dolphin Plus foi desenvolvido com a e-Platform 3.0, criada pela BYD para veículos elétricos. Possui piloto automático adaptativo, leitor de placas de velocidade, alerta de tráfego cruzado e sensor de pressão nos pneus.

Seu motor elétrico tem potência de 204 cv, e a velocidade máxima que atinge é de 160 km/h. A bateria é de 60,4 kWh, e o tempo de recarga de 30% a 80% é de 30 minutos. Sua autonomia é de 490 km. O modelo teve 363 unidades vendidas, e o valor encontrado é de R$ 184.800.

4º – Ora 03 Skin

(Imagem: Divulgação)

Sua tecnologia é GWM 100% Elétrico (BEV – battery electric vehicle), e oferece Wallbox Grátis. Tem motor de 171 cv de potência e bateria de 48 kWh com opção de carregamento rápido (DC) de 30% a 80% em 30 minutos. Sua autonomia é de 232 km, e a velocidade máxima é de 160 km/h, limitada eletronicamente.

Para a segurança, conta com 7 airbags e condução semiautônoma com certificação nível 2 (ADAS 2+). O carro é da GWM, e vendeu 385 unidades, com valor único de R$ 150 mil.

3º – BYD Seal

(Imagem: Divulgação)

É um sedã elétrico desportivo, que tem sistema multimídia com som premium, subwoofer, alto-falantes no encosto da cabeça, espelhamento da tela do celular e outras tecnologias. Seu motor 100% elétrico é de 530 cv, e a bateria LFP é de 84,0 kWh (bruto) ou 82,5 kWh (utilizável). Possui autonomia de 570 km com uma única carga.

O modelo com design esportivo vendeu 390 unidades, e foi encontrado por a partir de R$ 235 mil.

2º – BYD Dolphin GS

(Imagem: Divulgação)

Em segundo lugar nesta lista, outro modelo da BYD, que vendeu 1.130 unidades, representando 20% de participação no mercado. Está avaliado em R$ 159.800.

Esse modelo tem design inspirado em animais marinhos e no oceano, com carroceria de linhas retas e formas fluidas. A fabricante BYD é pioneira na indústria de baterias, sendo que a bateria Blade é considerada uma das mais seguras do mundo. Seu motor elétrico é de 94 cv e 18,3 kgfm, sua bateria é de 42 kWh, e a velocidade máxima atingida é de 160 km/h. A autonomia é de até 291 km por carga.

1º – BYD Dolphin Mini

(Imagem: Divulgação)

O campeão de vendas também é da BYD, tendo 1.167 unidades vendidas. Pode ser encontrado a partir de R$ 118.800.

O Dolphin Mini é um carro elétrico compacto com motor dianteiro de 75 cv e bateria Blade de LFT de 38 kWh. Tem capacidade para quatro pessoas, com autonomia de até 280 km com uma única carga. Sua velocidade máxima é de 130 km/h, e está disponível em quatro cores: branco Apricity, verde Sprout, preto Night Polar e rosa Peach.

BYD é a mais popular na cidade de São Paulo

A fabricante chinesa está ampliando cada vez mais o seu poder em solo brasileiro. Apenas na pesquisa em São Paulo, ela foi responsável por 63,6% do mercado, muito acima do segundo lugar que ficou para o Volvo, com 13,8% de participação no segmento.

