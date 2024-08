Uma onda de calor chega no domingo (18) e ocupa grande parte do Centro-Sul do Brasil, com temperaturas de cinco a seis graus acima da média até a próxima quinta-feira (22). Além do calor, a atenção se volta para a umidade do ar, que fica abaixo dos 20% no Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo. Saiba mais na Previsão do Tempo com Livian Weber:

