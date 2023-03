Confira a programação da Secretaria de Meio Ambiente para o Dia Mundial da Água

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, o Dia Mundial da Água é celebrado em 22 de março com o propósito de fomentar discussões acerca das crises hídrica e de saneamento, convocando os cidadãos a repensarem o consumo de água em todos os espaços – enfatizando também o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada dos recursos hídricos.

Para o Dia Mundial da Água 2023, a ONU definiu o tema “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo”. Sendo assim, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas promove a Semana da Água, na qual serão realizadas uma série de ações de conscientização sobre o tema, tendo a educação ambiental enquanto um dos eixos norteadores para uma sociedade capaz de provocar a transformação no modo pelo qual se compreende a natureza e seus recursos, além de prezar por sua conservação. Confira programação completa:

Quarta-feira (22/03)

Abertura: alerta à importância do plantio de mudas nativas para preservação dos recursos hídricos – Momento de Reflexão com a bióloga Jakelyne Favaro;

Fábula do Beija-Flor;

Momento de Plantio de mudas nativas, junto a nascente do Rio Itanhém, juntamente com as crianças;

Palestra: “O papel do ser humano na preservação dos recursos hídricos”, com o engenheiro civil da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) Ivo Francisco de Souza;

Fechamento com entrega de certificados e lembrancinhas da SEMMA;

Registro Fotográfico.

Local: Fazenda Canadá – Rua Mário de Andrade, nº 312, Colina Verde (atrás do condomínio Monte Serrat III)

Horário: 9h às 10h30

Palestra “Acelerando Mudanças no Saneamento”, com Marcos Emílio Britto, engenheiro sanitarista ambiental da Embasa.

Local: Câmara Municipal – R. Massanori Nagao, nº 64, Centro

Horário: 19h

Quinta-feira (23/03)

Abertura musical e entrega de medalhas;

Teatralização com Casa da Cultura;

Palestra com representante da Embasa;

Entrega de certificados.

Local: Colégio Miguel Afonso – Rua Félix Ramos de Souza, nº 333, Centro

Horário: 9h às 10h30 – 14h30 às 15h30

Sexta-feira (24/03)

Blitz no trânsito, em conjunto com a Embasa, no sinal da Drogasil (antiga Pão Gostoso).

Local: Rua Zilda Arns Neumann – Centro

O post Confira a programação da Secretaria de Meio Ambiente para o Dia Mundial da Água apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.