Confira a programação do próximo Domingo é Lazer

Domingo é Lazer, evento promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer (Foto: Wesley Morau)

No próximo domingo (05), a Secretaria de Esporte e Lazer promoverá mais uma edição do Domingo é Lazer na Praça Padre Apparecido, na Avenida Getúlio Vargas.

As atividades oferecidas durante o projeto serão: amistoso de futsal sub 15 e aulas de Cross Experience. Esta modalidade em específico tem como base os movimentos naturais do próprio corpo, com o objetivo de melhorar o condicionamento físico e trabalhar resistência, agilidade e outros fatores.

“Verão e carnaval são inspirações para um corpo mais saudável e uma saúde plena”, disse Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Quanto mais cedo inserimos as atividades físicas em nossa rotina, mais fácil fica de envelhecer com qualidade e disposição”.

