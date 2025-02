A 9ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano foi detalhada pela Federação Bahiana de Futebol. A programação de todos os jogos decisivos da fase de classificação foram revelados.

Até então, a tabela conta com a liderança do Vitória, com 12 pontos somados. Já na 2ª colocação está a Jacuipense, com a mesma quantidade que o Leão. O Esquadrão ficou com a 3ª posição, com 9 pontos e o 4º lugar com o Porto.