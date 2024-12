Confira as 7 melhores formas de eternizar o seu animal de estimação

Apesar dos animais de estimação possuírem uma curta expectativa de vida em relação aos seres humanos, a ideia de um dia já não ter por perto um pet querido é algo que a maioria dos tutores evita imaginar.

Por isso, celebrá-lo em vida é uma forma de criar lembranças positivas e aproveitar ao máximo o tempo deles por perto. Para os tutores que procuram homenagear seu animal de estimação e eternizar sua memória, existem formas criativas e diversas de expressar esse amor.

Seja o seu pet um cachorro, um gato, ou um pássaro, somente os “pais de pets” sabem o conforto e a felicidade que tê-los por perto é capaz de proporcionar. Ter um objeto ou símbolo que representa e expressa a importância que o pet tem na sua vida pode ser uma forma de expressar esse carinho e gratidão.

De acordo com o psicólogo Matheus Karounis, uma representação física posicionada ao lado de decorações relacionadas à história da família irá carregar os símbolos de apoio, alegria, de boas lembranças e companheirismo oferecidos pelo pet. “São simbologias que expressam a história do tutor e do animal juntos, e que podem carregar importantes significados para o resto da vida”, comenta.

Confira, a seguir, 7 formas de eternizar o seu animal de estimação:

Esculturas 3D

Além de ser uma forma carinhosa de guardar um “pedacinho” do seu animal de estimação, fazer uma réplica da patinha do pet, por exemplo, pode servir de decoração para ser posicionada ao lado de porta-retratos.

Tatuagem significativa

Seja com o nome do animal de estimação, seja com o desenho da patinha ou do focinho, ter uma tatuagem em homenagem ao pet é uma forma de eternizar a importância que ele tem na sua vida.

Quadro personalizado das patinhas

Podendo ser feito em casa pelo próprio tutor, um quadro personalizado pode ser uma forma criativa de ter uma memória do pet. Solte a imaginação e brinque com diferentes cores de fundo. Importante, no entanto, é tomar cuidado com a tinta e utilizar materiais pet friendly para “carimbar” a patinha do animal de estimação.

Peças de resina

Para os tutores que estão no processo de luto pela perda do animal, é possível utilizar as cinzas ou os pelos do pet para produzir uma peça bonita e significativa de resina.

Álbum de fotos

Assim como os antigos álbuns de família, ter uma galeria de imagens do animal de estimação, com registros fotográficos de diferentes épocas da vida dele, é uma forma de manter a lembrança viva.

Boneco de biscuit

Uma miniatura do pet, seja ela de corpo todo ou da patinha, é uma peça que pode ser carregada para qualquer lugar. O tutor pode fazer dela um chaveiro, ou um decorativo para estantes da casa.

Desenho ou pintura personalizada do pet

O tutor pode escolher uma representação realista ou mais fantasiosa do seu pet. Enquanto um desenho realista lembrará dos detalhes e traços do animal de estimação, o desenho fantasioso pode explorar o imaginário do tutor, baseado na forma como ele vê o seu bichinho.