Confira as escalações oficiais de Athletico-PR x Vitória pelo Brasileirão 2024

Na noite deste sábado (2), Athletico Paranaense e Vitória se enfrentam em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 na Ligga Arena e ambas as equipes já estão escaladas.

O Furacão, comandado pelo argentino Lucho González, vai mandar seus onze iniciais escalados com Mycael; Cuello, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho, Julimar, João Cruz e Nikão; Pablo.

Já o Leão da Barra, que tem o técnico Thiago Carpini à beira do gramado, jogará com Lucas Arcajo; Cáceres, Edu, Néris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Matheusinho; Alerrandro e Everaldo.