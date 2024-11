Confira as escalações oficiais de Vitória x Corinthians pelo Brasileirão

Após vencer os últimos três duelos, o Vitória recebe o Corinthians neste sábado (9), às 16h30.A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Manoel Barradas e ambas as equipes já foram escaladas para o confronto.

O Vitória, mandante da partida, sob o comando de Thiago Carpini, escalou os titulares da equipe com Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu,Willian Lepo, Wagner Leonardo e Carlos Eduardo; Luan, Machado e Matheuzinho; Gustavo Mosquito e Alerrandro



Já a equipe de Ramos Díaz, inicia o duelo com Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Raniele e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Confira abaixo as escalações divulgadas pelas equipes: