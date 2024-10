Confira as escalações oficiais de Vitória x Fluminense pelo Brasileirão

O duelo entre Vitória e Fluminense deste sábado (26), às 16h30, será em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Manoel Barradas e ambas as equipes já foram escaladas para o confronto.

O Vitória, mandante da partida, sob o comando de Thiago Carpini, escalou os seguintes titulares: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Néris, Edu e Lucas Esteves; Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Matheusinho, Alerrandro, Everaldo e Gustavo Mosquito.

Já a equipe de Mano Menezes, o Tricolor carioca, inicia o duelo com Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martinelli, PH Ganso, Lima, John Arias e Kauã Elias.