Confira as escalações oficiais de Vitória x RB Bragantino pelo Brasileirão 2024

Neste sábado (19), a partir das 16h, é dado o pontapé inicial para Vitória e RB Bragantino, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times já estão escalados para o confronto de logo mais.

O Leão comandado por Thiago Carpini, vai a campo com Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Néris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Lucan, Ricardo Ryller e Jean Motta; Matheusinho, Mosquito e Janderson.

Já o time de Bragança Paulista, do técnico Pedro Caixinha, começará com Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Lucas Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Henry Mosquera e Ivan Cavaleiro

O Rubro-Negro começa a partida na 18ª colocação, com 29 pontos, três pontos atrás do Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o RB Bragantino é 13º lugar, com 34 pontos.