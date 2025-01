Confira as indicações de livros de Fernanda Torres, indicada ao Oscar

Não dá para negar que Fernanda Torres é “o momento” tanto no Brasil quanto no mundo. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz pela atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, a atriz brasileira não só escreveu livros como também criou uma conta no TikTok, em julho do ano passado, para recomendar obras literárias.

Leitora assídua, Fernanda se inspirou na escritora e tiktoker Courtney Novak, que se propôs a usar a plataforma para comentar livros publicados em vários cantos do mundo. Um dos conteúdos da estadunidense viralizou tanto que transformou a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássico de Machado de Assis, em um fenômeno da Amazon.

Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro e está entre as indicadas ao Oscar como Melhor Atriz

Ao falar de livros que lembram um pouco as narrativas de Machado de Assis, a ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Atriz sugeriu a leitura de Ao Vencedor As Batatas, do autor Roberto Schwarz. “É um livro incrível. Ele explica para nós porque Machado é Machado, e qual foi a revolução que ele fez na literatura brasileira”, comenta no vídeo.

Para quem tem “preguiça”, a atriz aconselha mergulhar nos capítulos de As Ideias Fora do Lugar, também de Roberto Schwarz. “É o primeiro capítulo do Ao Vencedor As Batatas, para você ter um gostinho fininho, e já te dar uma ideia do que o Ao Vencedor As Batatas pode trazer”, salientou.

Fernanda Torres recomenda livros em um perfil oficial no TikTok

No rol de recomendações de Fernanda Torres, consta também O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, da escritora Helen Caldwell. A atriz definiu a obra como “livraço”. Outro título listado é Machado, de Silviano Santiago, que trata sobre a epilepsia do escritor e a influência da doença na literatura dele.

“Esse livro é interessante, porque todo mundo se pergunta se Capitu, no Dom Casmurro, traiu ou não traiu o Bentinho? E a Helen Caldwell foi a primeira a dizer: ‘a pergunta não é se ela traiu ou não traiu Bentinho, o problema do Dom Casmurro é que o Dom Casmurro é louco’”, afirmou a indicada ao Oscar.

Literatura infantil

Em outra publicação, gravada na biblioteca da própria casa, Fernanda Torres montou uma lista de “livros bacanas”, lidos por ela aos filhos, Joaquim e Antonio Waddington, quando os dois eram crianças. “Os meus [filhos] cresceram, não leio mais para eles, e eu quero para você.”

Além de atriz, ela escreve livros, a exemplo do romance Fim

A artista destacou que “foi muito feliz lendo” os títulos para Antonio e Joaquim. O título que ocupa o topo do elenco de obras é o ABZ do Ziraldo. “Meus filhos aprenderam a ler com ele e, em especial, eu aconselho a história da letra N. Essa é a coisa mais linda do mundo. Era uma vez a letra N. Ele começa lá na antiguidade e acaba nas estrelas”, esclarece.

O livro O Pote Vazio é considerado como uma preciosidade pela atriz. “A maioria das mães já deve ter manjado ele. É uma história maravilhosa e, assim, delicadíssima edição”, sustentou. Não ficaria fora da listagem As Fábulas Fabulosas, de Millôr Fernandes, com quem Fernanda aprendeu a ler. “Ele [o autor] faz uma salada de frutas com todas as histórias que ouvimos quando criança”, enfatizou.

