Confira as previsões de 2025 para o signo de Virgem

O ano de 2025 bate à porta e, com ele, os desejos e os anseios para os dias que virão. Se está curioso (a) para saber o que os astros reservam para você, confira previsões nas áreas do amor, saúde e trabalho.

Amor e sexo

O desejo de se amarrar deve crescer em 2025 e não faltará oportunidade para se envolver, principalmente nos primeiros e nos últimos meses do ano. Muita paquera tende a rolar em janeiro, quando seu regente Mercúrio vai circular no paraíso, deixando seus encantos cristalinos. No mesmo período, Vênus dará todo incentivo para você embarcar em um romance duradouro, mas aproveite para definir logo o lance porque o astral vai dar umas balançadas entre fevereiro e a primeira quinzena de abril.

Em contrapartida, novidades deliciosas estão previstas de maio até junho, e um crush na medida dos seus sonhos pode ganhar seu coração. Setembro será outro momento glorioso nos contatinhos, e seu charme estará imbatível: pretendentes vão disputar sua atenção na pista. Do final de novembro em diante, as chances de embarcar em um namoro de futuro são nítidas, portanto, invista sem medo.

A dois, os melhores períodos devem acontecer nos primeiros meses e no segundo semestre, só que a relação amorosa pode enfrentar altos e baixos de abril até agosto, e o conselho é reforçar o diálogo, a confiança e a harmonia com o par. Após essa fase mais tensa, o clima deve ficar mais romântico e a união estará superprotegida.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.