Confira como foi a abertura da Jornada Pedagógica de 2024 em Teixeira de Freitas

A abertura da Jornada Pedagógica de 2024 em Teixeira de Freitas ocorreu nesta segunda-feira (05), na Escola Municipal Solidariedade. Compareceram ao evento o chefe de Gabinete Dr. Henny Aramuni, a secretária de Educação Regiane Chuaith, profissionais da pasta e demais representantes do poder público.

O evento consistiu em um momento cultural e de acolhida junto aos diretores, vice-diretores e coordenadores das instituições públicas de ensino teixeirenses, além da palestra “Educação que acolhe, vidas que transformam”, ministrada pela professora Dra. Yolanda Castro. Até o dia 23 de fevereiro, ocorrerão diversas oficinas e palestras com temas pertinentes a rotina de alunos, professores e demais colaboradores, tais como: metodologias pedagógicas, educação inclusiva e disciplina nos espaços escolares.

“Este é um espaço de reflexão, planejamento e formação para todos os servidores da Secretaria de Educação, visando principalmente a oferta de um ensino de qualidade através de uma administração que atua constantemente no desenvolvimento da educação do nosso município”, destacou a secretária de Educação, Regiane Chuaith. “Vamos iniciar o ano letivo ainda mais preparados e comprometidos com o sucesso escolar dos nossos alunos”.

Confira a programação completa da Jornada Pedagógica de 2024 clicando aqui.

