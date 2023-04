Confira como foi a abertura do Torneio do Trabalhador

Abertura do Torneio do Trabalhador em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Neste sábado (08), ocorreu a abertura do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador no campo do bairro Bonadiman. O evento, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, propõe impulsionar e visibilizar o futebol em Teixeira de Freitas.

A abertura do torneio contou com a apresentação da banda marcial do Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, apresentação das três bandeiras (nacional, estadual e municipal) com a execução do hino nacional, e a presença da empresa de animação de festas infantis “Manga rosa” para divertir as crianças presentes.

Os jogadores se mostraram animados: “nossa expectativa é levar a vitória e sair daqui de cabeça erguida”, disse Tiago Jesus de Almeida, jogador do Liberdade II. Já Eraldo Queiroz elogiou a iniciativa: “agradeço a prefeitura pelo apoio ao esporte. Viemos focados, mas a meta é jogar por prazer e se divertir”.

Também serão realizadas competições de atletismo e Bicycle Moto Cross (BMX). “Este é mais um evento que representa os esforços da nossa pasta para elevar o nível esportista da nossa cidade”, pontuou Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer, durante a abertura. “Desejo boa sorte a todos os participantes; que seja um torneio de tranquilidade e paz e que possamos preservar os verdadeiros valores do esporte: alegria, competições saudáveis e respeito ao próximo”.

