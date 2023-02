Confira como foi a abertura oficial da Jornada Pedagógica de 2023 em Teixeira de Freitas

Abertura da Jornada Pedagógica de 2023 em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Na última segunda-feira (30), a Secretaria de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas realizou a abertura oficial da Jornada Pedagógica de 2023 no auditório da Escola Municipal São Lourenço. Estiveram presentes no evento a secretária de Educação e Cultura Regiane Chuaith e demais representantes do segmento educacional teixeirense.

Durante a ocasião, foi ministrada palestra por uma especialista em assessoria educacional com o tema “O poder da sinergia entre gestores e coordenadores pedagógicos”. Abrangendo todos os partícipes do sistema educacional, esta é a primeira jornada a ser realizada de forma presencial após os dois anos de pandemia.

Através da parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo, foi apresentado durante a Jornada o projeto “Nosso Canto”, que irá abranger alunos da rede municipal de Teixeira de Freitas com o objetivo de identificar novos talentos da música no município. O projeto funcionará como uma janela para expressão de sentimentos, além de propagar as potencialidades musicais teixeirenses através da vitrine de talentos.

“Iniciamos os trabalhos voltados ao ano letivo de 2023 com muita alegria, amor, e principalmente compromisso com a educação do nosso município durante essa jornada”, explicou Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura. “Damos prosseguimento ao evento com diversos momentos de acolhida aos nossos profissionais, abordando diversas temáticas a serem aplicadas para que 2023 seja um marco no ensino da nossa cidade”.

A Jornada Pedagógica de 2023 ocorrerá até o dia 09 de fevereiro. Confira a programação completa clicando aqui.

