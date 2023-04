Confira como foi a assinatura da ordem de serviço de drenagem e pavimentação da rua México

Assinatura da ordem de serviço de drenagem e pavimentação da rua México (Foto: Wesley Morau)

Na última quinta-feira (27), ocorreu a assinatura da ordem de serviço de drenagem e pavimentação da rua México, localizada no bairro Ulisses Guimarães. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

Com o levantamento topográfico já realizado, a equipe responsável inicia a obra nesta sexta-feira (28) com terraplanagem, drenagens superficial e profunda e pavimentação asfáltica logo a seguir. Pablo Souza, secretário de Projetos Estratégicos, destacou os benefícios do serviço: “a pavimentação de um bairro valoriza a região, oferta maior qualidade de vida e potencializa a economia local. Estamos engajados e empenhados em entregar o melhor para Teixeira de Freitas”.

“A indicação dessa pavimentação foi minha desde o mandato passado, e finalmente conseguimos trazer ela para o povo”, disse o vereador Bernardo Cabral. “Vai beneficiar não só o Ulisses Guimarães, como também os bairros circunvizinhos que são atravessados pela rua México”. A parceria entre os poderes Executivo e Legislativo para a execução de obras pelo município foi destacada também pelo prefeito Dr. Marcelo Belitardo: “nossa articulação é necessária para sanar as necessidades da comunidade, tudo de forma responsável e dentro da capacidade municipal, estamos aqui para procurar os meios e executar”.

O gestor aproveitou a ocasião para convidar a população para a Festa da Cidade, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de maio: “um evento dessa magnitude é essencial para impulsionar a economia do nosso município. Será uma festa muito bonita; foi feita para vocês”. Por fim, o prefeito afirmou que demais ruas do Ulisses Guimarães serão pavimentadas, reforçando que “apesar das limitações administrativas e financeiras, trabalhamos por uma cidade melhor e em prol dos cidadãos que mais precisam, com transparência e eficiencia”.

