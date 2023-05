Confira como foi a assinatura da ordem de serviço para a retomada da fase final de construção da nova UMMI 

Assinatura da ordem de serviço para a retomada da fase final de construção da nova UMMI (Foto: Wesley Morau)

Na última segunda-feira (27), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para a retomada da fase final de construção da nova Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), localizada no bairro Nova Teixeira. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

O equipamento irá contar com um total de cem leitos entre Obstetrícia e Pediatria, sendo cinco deles quartos privados para partos humanizados com o auxílio de doulas – com um apresentando banheira, utilizada em tais procedimentos –; dez Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatais e dez unidades de terapia semi intensiva. Eduarda Letro, arquiteta da Secretaria de Projetos Estratégicos, afirmou que “a partir da vistoria para análise da edificação, observamos que esta permanecia inacabada e não atendia todos os normativos necessários. Portanto, iremos atuar para entregar uma obra de qualidade e que atenda aos critérios exigidos”.

“A nova UMMI foi sucateada nas gestões passadas, com dez anos sendo apenas promessa. Agora, a administração tem como um dos focos cuidar das mães e crianças da nossa cidade, com o apoio do Legislativo”, disse o vereador Luizinho. Danilo Fernandes, secretário de Saúde, também reforçou o empenho da gestão em resolver problemas crônicos de Teixeira de Freitas: “vamos atender nossos pacientes com o conforto adequado. Com a nova UMMI, vamos transformar o Extremo Sul em uma região de referência hospitalar. Temos a coragem, força e disposição para fazer o que o município precisa”.

Segundo o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a obra está prevista para ser concluída em dez meses, sendo estruturada também a partir das demandas do corpo clínico da UMMI. “Estamos com a empresa a postos para iniciar o serviço em tempo hábil, e iremos fiscalizar. Em conjunto com a equipe profissional, a unidade irá dar um salto significativo na saúde pública de Teixeira de Freitas. Apesar dos obstáculos, conquistamos avanços, e este é um deles. Nosso objetivo principal é resolver as demandas da população de forma coletiva e transparente”, finalizou o gestor.

