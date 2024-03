Confira como foi a audiência pública de monitoramento e avaliação do PME

Audiência pública de monitoramento e avaliação do PME (Foto: Junior Origem)

A audiência pública de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME) ocorreu na segunda-feira (25),na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas. Na ocasião, foram promovidas discussões e análise de metas, estratégias e indicadores educacionais do PME de Teixeira de Freitas durante o decênio 2015-2025.

Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e superação das desigualdades educacionais para a promoção da cidadania são algumas das diretrizes do PME. De acordo com Débora Zago Bissaro, coordenadora do Fórum Municipal Permanente de Educação (FMPE), “a partir dos tópicos aqui discutidos, iniciaremos os estudos para a elaboração do novo PME para o período entre 2025 e 2035, buscando aprimorar a qualidade do nosso ensino”.

O investimento na educação pública tem sido umas prioridades da administração pública: desde o início da gestão, foram entregues cinco creches de alto padrão, e a Prefeitura segue com a construção de uma escola no bairro Ulisses Guimarães. Merenda escolar de qualidade, mobiliários adequados e formação continuada para professores, diretores e demais profissionais da área também são destaques. “É o momento para avaliarmos o que melhorou e o que é possível aprimorar aos nossos estudantes na próxima década; portanto, é de suma importância a participação da comunidade”, destacou Regiane Chuaith, secretária de Educação.

O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas através da Secretaria de Educação, juntamente com o FMPE e com o apoio da Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (ETMA).

Audiência pública de monitoramento e avaliação do PME (Fotos: Junior Origem)

