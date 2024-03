Confira como foi a inauguração da Praça Maria José de Almeida Figueiredo

Inauguração da Praça Maria José de Almeida Figueiredo (Foto: Junior Origem)

Nesta sexta-feira (15), ocorreu a inauguração na Praça Maria José de Almeida Figueiredo no bairro Santa Rita. Estiveram presentes o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

O espaço conta com ambientes como parque infantil, campinho de areia, pergolado com mesa de jogos e balanço; além do paisagismo, iluminação e mobiliários adequados. A praça é nomeada em homenagem a Maria José de Almeida Figueiredo, que teve uma história marcada por trabalhos sociais realizados em prol dos moradores locais. “É de uma emoção muito grande ver o nome da minha mãe eternizado nesta praça. Este é um marco que ficará para a história da nossa família”, disse Zé Sérgio Figueiredo.

“Tive a honra de conhecer a dona Maria José, que buscou dias melhores para a cidade como este que vivemos hoje”, celebrou Pauline Sofield, moradora do Santa Rita. “Estou tranquila em saber que temos uma praça iluminada e segura para passear ao fim do dia. Enquanto mãe, moradora e cidadã, estou grata”.

O projeto de construção da praça foi indicado pelo vereador Ailton Lacerda. Segundo o parlamentar, “esta obra era um anseio da população que não foi atendido pela gestão passada. O problema de alagamento nas casas dos moradores também foi resolvido com a pavimentação das ruas em volta. Teixeira está sendo transformada, e podemos ver isso com escolas inauguradas e obras em todas as regiões”. Já para o vereador e presidente da Câmara Municipal Tequinha Brito, “o Legislativo e o Executivo prosseguem trabalhando juntos em prol de uma cidade melhor para toda a população”.

“A gestão entrega para a sociedade teixeirense mais uma praça pública, pois temos a premissa de que uma cidade sem espaços de lazer não tem vida. Todos nós precisamos desses espaços vivos para conviver e interagir com amigos e familiares”, destacou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Continuaremos investindo em obras, pois o que queremos é uma Teixeira de Freitas bonita, agradável, segura e cada vez melhor para todos nós”.

